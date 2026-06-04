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Thời sự

Thanh Hóa nói gì về thông tin sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58?

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền nói địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã xuống 58 là sai sự thật

Chiều 4-6, tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, trên trang Facebook "Hoàng Dũng" xuất hiện nội dung xuyên tạc chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

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Thanh Hóa bác thông tin địa phương sắp xếp đơn vị hành chính xuống còn 58 xã, phường

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, những nội dung đăng tải đã xuyên tạc về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Thanh Hóa; cố tình bịa đặt, đánh tráo bản chất chính sách thành câu chuyện "tách ra độc lập", "từ 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị"... gây hiểu nhầm và kích động dư luận trên không gian mạng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đây là quá trình được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều phương diện về dân số, diện tích, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản trị địa phương trong tình hình mới.

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, tỉnh Thanh Hóa còn 166 xã, phường. Việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu, kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới là yêu cầu khách quan nhằm khắc phục tình trạng số lượng đơn vị hành chính còn nhiều, quy mô một số xã còn nhỏ, nguồn lực đầu tư phân tán, từ đó mở rộng dư địa phát triển, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa mới đang trong quá trình xem xét, đánh giá thực tiễn để báo cáo Trung ương. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, mỗi người dân cần tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động. Đồng thời, cần chủ động tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cơ quan chức năng để hiểu đúng bản chất vấn đề, góp phần giữ vững sự đồng thuận xã hội và bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

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