Thời sự

Đà Nẵng đề xuất chi hơn 370 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng trình chính sách hỗ trợ đi lại, chỗ ở cho cán bộ chịu ảnh hưởng từ việc sắp xếp đơn vị hành chính

UBND TP Đà Nẵng vừa trình HĐND thành phố xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tác động bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo UBND thành phố, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi đến công tác tại trung tâm hành chính mới; hỗ trợ ổn định đi lại, chỗ ở, sinh hoạt để an tâm làm việc. 

Đà Nẵng hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính với kinh phí 370 tỉ đồng - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng sẽ trình chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính

Đồng thời, chính sách cũng khuyến khích cán bộ tăng cường về cơ sở, đặc biệt là các xã miền núi, hải đảo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy sau sắp xếp.

Để được hưởng hỗ trợ, cán bộ và người lao động phải đáp ứng điều kiện chung: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân hoặc vợ/chồng; chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; và có khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 30 km trở lên, trừ trường hợp công tác tại xã miền núi, hải đảo, không tính khoảng cách.

Theo dự thảo, cán bộ cấp tỉnh từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra TP Đà Nẵng (cũ) làm việc và ngược lại được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng chi phí đi lại, 4 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 5 triệu đồng/người/lần hỗ trợ di dời, ổn định chỗ ở.

Cán bộ cấp tỉnh, huyện (cũ) về công tác tại cấp xã; cán bộ cấp xã đi công tác ở xã miền núi, hải đảo hoặc biệt phái từ 1–36 tháng được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng chi phí đi lại, 2 triệu đồng/tháng thuê nhà, cùng 2,5 triệu đồng/người/lần hỗ trợ di dời.

Đối với cán bộ thuộc cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh Quảng Nam (cũ) được điều động về công tác tại TP Đà Nẵng (cũ) và ngược lại, mức hỗ trợ một lần là 10 triệu đồng/người.

Sở Tài chính ước tính tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng 377 tỉ đồng; riêng 6 tháng cuối năm 2025 cần khoảng 120 tỉ đồng, dự kiến bố trí từ ngân sách thành phố.

Đà Nẵng sắp xếp
    Thông báo