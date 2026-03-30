Thời sự

Thanh Hóa ra mắt 10 điểm Kiosk thông minh phục vụ người dân

Tuấn Minh

(NLĐO)- Để giúp người dân xử lý các giấy tờ trên không gian số, hệ thống Kiosk thông minh đã được Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Agribank đưa vào vận hành

Sáng 30-3, tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Hệ thống này do Ngân hàng Agribank Việt Nam tài trợ triển khai thí điểm tại Thanh Hóa.

Các đại biểu tham quan mô hình Kiosk thông minh được triển khai thí điểm tại Thanh Hóa để phục vụ người dân. Ảnh: Tuấn Minh

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank đã tham gia buổi lễ và thực hiện nghi lễ ra mắt, vận hành hệ thống Kiosk thông minh này.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, bắt đầu từ ngày mai (31-3), người dân Thanh Hóa có thể trực tiếp trải nghiệm mô hình tại 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh (gồm Bộ phận Một cửa của Công an tỉnh và 9 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường gồm: Hạc Thành, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Kim Tân).

"Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh để tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ra mắt

Với mô hình này, người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại Kiosk: quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển cán bộ xử lý, cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút - nhanh chóng, chính xác, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi"- ông Hòa thông tin.

Điểm nhấn đột phá của mô hình này chính là khả năng thực hiện các dịch vụ công liên thông với Bộ Công an, người dân có thể thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi… chỉ trên một giao diện duy nhất.

Các thủ tục có nhu cầu cao như cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe cũng được đơn giản hóa tối đa. Hệ thống cho phép người dân gửi ảnh thẻ trực tiếp từ điện thoại cá nhân lên Kiosk và kết nối với Cổng Dịch vụ Quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ngay tại Kiosk.

Ông Tô Huy Vũ (trái) và ông Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ ra mắt

Toàn bộ quy trình từ xác thực đến in bản sao có mã QR chỉ mất khoảng 3-5 phút, thay vì 15 phút như trước đây. Kiosk thông minh còn cho phép trả kết quả trực tuyến thông qua email, mã QR hoặc ứng dụng điện tử. Người dân và doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn có thể lưu trữ và sử dụng tài liệu một cách thuận tiện hơn.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc Ngân hàng Agribank hỗ trợ địa phương triển khai mô hình cho thấy tinh thần của doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương nâng cao chất lượng sống cho người dân. 

Ông Liêm cũng mong muốn, Ngân hàng Agribank tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tích hợp thêm các tiện ích số để Kiosk không chỉ phục vụ thủ tục hành chính mà trở thành công cụ hữu ích, đa năng cho cả người dân và cán bộ chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt hệ thống Kiosk thông minh tại Thanh Hóa

"Sự kiện triển khai thí điểm mô hình Kiosk thông minh tạo động lực góp phần giúp Thanh Hóa thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 tỉnh, TP dẫn đầu về chính quyền số, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động"- ông Liêm nhấn mạnh.

Để hệ thống vận hành hiệu quả, ông Mai Xuân Liêm đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dân, hoàn thiện hệ thống, bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng. Đồng thời, tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã để khai thác hiệu quả thiết bị, xử lý kịp thời hồ sơ phát sinh.

