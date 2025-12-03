TPHCM mời gọi cộng đồng thông minh hàng đầu thế giới cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm

Ngày 3-12, tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF Global Summit 2025). Sự kiện do UBND TPHCM phối hợp cùng Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex tổ chức.

Đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông John G. Jung, Chủ tịch và Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh ICF; ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF; Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM; Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM; đại diện các địa phương thuộc TOP 7 Cộng đồng Thông minh Thế giới năm 2025 cùng nhiều chuyên gia đô thị, nhà nghiên cứu, nhà phát triển và nhà đầu tư quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM tham dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh đây là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong năm, mang ý nghĩa sâu sắc đối với Việt Nam và đặc biệt có giá trị đối với hành trình phát triển mới của TPHCM – đô thị đầu tàu cả nước về kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành siêu đô thị toàn cầu và trung tâm tài chính quốc tế của khu vực.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, lần đầu tiên trong 23 năm hình thành, Hội nghị Thượng đỉnh ICF được tổ chức tại Đông Nam Á là TPHCM - Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết TPHCM đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi kép, vừa chuyển đổi số vừa phát triển kinh tế xanh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và hạ tầng số hiện đại; cải thiện hạ tầng giao thông và logistics để mở rộng kết nối vùng; đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên mô hình hợp tác ba nhà "Nhà nước – Viện trường – Doanh nghiệp."

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc

"Những định hướng đó phù hợp với mô hình phát triển mà ICF theo đuổi và phản ánh xu hướng chung của các đô thị tiên phong trên thế giới, nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là động lực tăng trưởng dài hạn"- ông nói.

Lãnh đạo TPHCM cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sống, cải thiện dịch vụ công, phát triển hạ tầng số hiện đại và mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

"Với tinh thần đó, TPHCM trân trọng mời gọi các cộng đồng thông minh hàng đầu thế giới, các chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, nhà đầu tư chiến lược và đối tác toàn cầu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và đồng hành cùng Thành phố trong hành trình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thành phố luôn coi trọng mọi cơ hội học hỏi và hợp tác với mạng lưới các cộng đồng tiên phong của ICF – những đối tác quan trọng trong việc định hình tương lai của một đô thị hiện đại, nhân văn và bền vững"- Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

ICF Global Summit 2025 mang chủ đề then chốt: "Thông minh và sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam". Diễn đàn sẽ xoay quanh 6 trụ cột cốt lõi của ICF, đồng thời phù hợp hoàn toàn với định hướng chuyển đổi số của Thành phố.

Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới được diễn ra trong 2 ngày (2 và 3-12)

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện (2 và 3-12), đại biểu thảo luận chiến lược nhằm khám phá các ứng dụng thực tiễn của chiến lược tăng tốc phát triển cộng đồng đã được ICF kiểm chứng, đồng thời tìm kiếm giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh đô thị thông qua việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Ngoài ra, diễn đàn còn dành không gian để tìm hiểu sâu hơn về tầm nhìn của siêu đô thị TPHCM hậu hợp nhất, phác thảo những cơ hội để thành phố vươn lên trở thành trung tâm kinh tế – công nghệ hàng đầu khu vực.

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF nhận định rằng việc chuyển giao vai trò tổ chức từ Bình Dương sang TPHCM là trường hợp hiếm hoi về tính kế thừa thành công trong lịch sử hoạt động của ICF; sự chuyển giao này không chỉ duy trì được đà phát triển liên tục mà còn nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới hơn 200 thành phố thành viên trên toàn thế giới. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nghiêm túc, bền bỉ và đầy quyết tâm của TPHCM trong thời gian qua.

Trước đó, UBND TPHCM đã long trọng tổ chức tiệc chào mừng và vinh danh TOP7 ICF năm 2025. TOP 7 thành phố được tổ chức Diễn đàn Cộng đồng Thông minh toàn cầu ICF vinh danh cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu năm 2025, gồm: Assai (Brazil); Bursa Metropolitan (Thổ Nhĩ Kỳ); Durham (Canada); Fairfield (Bang Iowa, Hoa Kỳ); Hilliard (Bang Ohio, Hoa Kỳ); Kingston (tỉnh Ontario, Canada); Las Rozas de Madrid (Tây Ban Nha).

Tỉnh Bình Dương (cũ) liên tục nhiều năm được vinh danh trong TOP 7, đến danh hiệu Cộng đồng Thông minh thế giới năm 2023, Cộng đồng thông minh Bình Dương đã chứng minh rằng một địa phương có tầm nhìn chiến lược và quyết tâm bền bỉ hoàn toàn có thể đạt tới những chuẩn mực quốc tế cao nhất, ngay cả trong bối cảnh của một nền kinh tế đang phát triển.



