Thanh Hóa thông tin vụ nam công nhân bị điện phóng bỏng nặng 2 tay

Ngày 29-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc tai nạn lao động tại một nhà máy trên địa bàn phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến 1 nam công nhân bị bỏng nặng 2 bàn tay.

Hai cánh tay của ông C, bị bỏng nặng thời điểm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đó, ngay sau khi có phản ánh của báo chí, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc. Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, vào sáng ngày 10-1, ông Lê Văn C. (SN 1983, ngụ thôn Thông Bái, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa), là Tổ trưởng tổ điện của Công ty TNHH Lionas Metals (địa chỉ tại phường Nghi Sơn) cùng một người khác tiến hành đấu nối tại tủ điện nhà máy.

Sau khi đấu nối, nhận thấy hệ thống điện chưa đảm bảo an toàn cho người khác, ông C. đã lấy biển báo (kích thước 10cm x 15cm), được làm bằng nhựa meka, mặt sau có sơn phủ lớp nhôm ghi dòng chữ "Cấm đóng điện" ra treo vào đầu cầu dao.

Trong quá trình treo biển, vô tình để biển cảnh báo chạm vào 2 thanh kim loại của cầu dao dẫn đến phóng điện gây nổ làm hai bàn tay của ông Lê Văn C. bị bỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công ty đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe của ông C. cơ bản ổn định và được xuất viện.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do người lao động chưa sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, thao tác chưa đúng quy trình an toàn, thực hiện công việc trong khu vực có điện khi chưa ngắt hoàn toàn nguồn điện. Công ty chưa bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, nội quy, quy trình vận hành an toàn tại khu vực, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.