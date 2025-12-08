HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về thu ngân sách

Tuấn Minh

(NLĐO)- Năm 2025, thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa đạt gần 55 ngàn tỉ đồng, bằng 121% dự toán; đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Sáng 8-12, Kỳ họp thứ 37 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra. Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, dự, chỉ đạo kỳ họp.

Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về thu ngân sách - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Lê Hợi

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đọc trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Báo cáo tóm tắt nêu rõ, năm 2025 kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, với 21/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,27%, xếp thứ 15/34 tỉnh, TP của cả nước. Quy mô GRDP ước đạt 333.617 tỉ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Nông nghiệp phát triển bền vững, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,8% so với cùng kỳ; thương mại - dịch vụ hoạt động sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 226.664 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Các cân đối lớn được đảm bảo, khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt, điều hành hiệu quả và mở ra dư địa thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về thu ngân sách - Ảnh 2.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025

Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng tích cực, vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, ước đạt 54.952 tỉ đồng (năm thứ 2 liên tiếp Thanh Hóa thu ngân sách trên 50 ngàn tỉ đồng). Số lượng doanh nghiệp thành lập mới ước đạt 3.510 doanh nghiệp, vượt 17% kế hoạch.

Thể chế tiếp tục được hoàn thiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo tiền đề cho tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chuyển biến tích cực.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; y tế cơ sở, y tế dự phòng, phát triển y tế chuyên sâu đạt nhiều kết quả nổi bật; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực.

Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về thu ngân sách - Ảnh 3.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa

Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), nhiệm vụ chính trị là rất lớn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2026-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công năm 2025; phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

Trên cơ sở đó, thảo luận và thống nhất các biện pháp, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện phù hợp với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao. Tập trung thảo luận các giải pháp triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 7 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị (gồm các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XX… Mục tiêu cao nhất là giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức cao (khoảng 11% trở lên) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định và chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ.

