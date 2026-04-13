Thời sự

Thanh Hóa xin gỡ "nút thắt" cho công viên sinh thái tre luồng 300 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do việc giao 102 ha đất cho nhà đầu tư không qua đấu giá khiến công viên sinh thái tre luồng 300 tỉ đồng ở Thanh Hóa vẫn dang dở suốt nhiều năm

Tháng 5-2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (2023 có điều chỉnh) thực hiện dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam cho Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Thanh Hóa xin gỡ "nút thắt" cho công viên sinh thái tre luồng 300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Một góc công viên sinh thái tre luồng xây dựng dang dở suốt nhiều năm do có nhiều vướng mắc

Dự án có tổng diện tích hơn 159 ha trải rộng trên địa bàn nhiều xã của 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân cũ; nay thuộc 2 xã Thường Xuân và Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổng vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm hình thành cơ sở vật chất phục vụ du lịch, tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực cho du khách trong nước và quốc tế; tạo công ăn việc làm cho lao động và người dân địa phương thuộc các xã miền Tây Thanh Hóa.

Theo quy hoạch, dự án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 triển khai tại các khu A, B, C với diện tích hơn 97,5 ha, kết hợp đầu tư hạ tầng giao thông; giai đoạn 2 phát triển khu D rộng hơn 39 ha, định hướng văn hóa, lịch sử, tâm linh; giai đoạn 3 hoàn thiện các khu E, F, G, H với diện tích khoảng 13,7 ha.

Điều đáng nói, trong quá trình triển khai dự án, dù chưa được cho thuê đất, nhưng nhà đầu tư đã xây dựng đường giao thông, một số hạng mục công trình kỹ thuật và công trình văn hóa (việc xây dựng trái phép đã được UBND huyện Thọ Xuân xử lý vi phạm theo quy định và nhà đầu tư đã chấp hành nộp phạt). Công trình sau đó dừng tiếp tục triển khai cho tới thời điểm này.

Không chỉ xây dựng các công trình khi chưa được giao đất, mà quá trình triển khai dự án bộc lộ vướng mắc là trong tổng số 159 ha đất, chỉ có hơn 57 ha tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xem xét cho thuê không qua đấu giá, trong khi 102,4 ha còn lại phải thực hiện đấu giá theo quy định.

Do có nhiều vướng mắc, sai phạm trong triển khai dự án, kể từ ngày được khởi công (năm 2018) đến nay, dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam vẫn thi công dang dở, chưa hẹn ngày về đích khiến nhiều công trình bằng tre luồng đã và đang xuống cấp.

Trước những vướng mắc trên, tháng 1-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để gỡ "nút thắt" cho dự án này theo hướng cho phép tiếp tục giao, cho thuê đất không thông qua đấu giá đối với phần diện tích nhà đầu tư đã ứng tiền giải phóng mặt bằng (gần 77 tỉ đồng).

