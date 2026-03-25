Thời sự

TPHCM giao hơn 7,8 ha đất tại khu Nam cho doanh nghiệp không qua đấu giá

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TPHCM ký quyết định giao đất.

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông 78.887 m² đất tại lô số 6 - khu 6B - khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, TPHCM. Trong đó, 69.562 m² đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định và 9.325,0 m² đất đường, rạch do nhà nước trực tiếp quản lý.

Mục đích sử dụng đất là thực hiện dự án phát triển nhà ở tại lô số 6 - khu 6B - khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam TPHCM. 

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TPHCM ký quyết định giao đất.

- Ảnh 1.

Khu đô thị mới Nam TPHCM. Ảnh: Quốc Anh

Theo quyết định, đối với diện tích đất ở tại đô thị (54.061 m²), nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

Đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng (đất giao thông 11.759 m², đất cây xanh khu ở 2.969 m²); đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (trường tiểu học) 10.098 m², TPHCM không thu tiền sử dụng đất. Công ty có trách nhiệm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng trường học, nghiệm thu công trình và bàn giao cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý theo quy định.

Về phương thức giao đất, TPHCM giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được giao đất. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch. Quản lý, sử dụng đất theo đúng các quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc giới và tổ chức giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông. Đồng thời, chủ trì xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cập nhật, điều chỉnh hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND xã Bình Hưng có nhiệm vụ cập nhật, điều chỉnh hồ sơ địa chính, theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và việc xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt.

Một công ty vừa được TPHCM giao đất làm khu cao ốc căn hộ trong 50 năm

Một công ty vừa được TPHCM giao đất làm khu cao ốc căn hộ trong 50 năm

