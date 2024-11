Thanh Lam, Bức Tường, Tạ Quang Thắng hát rock tại trường đua F1

Tại trường đua F1 Mỹ Đình, các ban nhạc nổi danh của rock Việt là Bức Tường, Ngũ Cung, Rosewood vào ngày 23-11 tới sẽ cùng các ca sĩ Thanh Lam, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng… đốt cháy sân khấu "Hà Nội Rock". Chương trình là sự kiện âm nhạc đặc biệt do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức, đưa khán giả yêu rock trở về với những giai điệu bất hủ, đầy sôi động của các ban nhạc và nghệ sĩ đã khắc dấu ấn vào lịch sử rock Việt.



Ca sĩ Thanh Lam

Với chủ đề "Rock cho ngày mới", tại Hà Nội Rock, khán giả sẽ được sống lại những bản hit gắn liền với tên tuổi của Ngũ Cung như "Cô đôi thượng ngàn", "Sống khác đi", "Tuyến trắng đỗ quyên đỏ". Trong khi đó, ban nhạc Bức Tường cùng Phạm Anh Khoa sẽ mang đến loạt ca khúc sôi động như "Bông hồng thủy tinh", "Đường đến đỉnh vinh quang", "Ra khơi".

Đặc biệt, màn kết hợp giữa Bức Tường và Thanh Lam qua ca khúc "Tâm hồn của đá" hứa hẹn sẽ là điểm nhấn độc đáo của đêm nhạc.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa và nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh mới của ban nhạc Bức Tường

Bên cạnh đó, các ban nhạc trẻ như Tích Band sẽ khuấy động sân khấu với những bản rock quốc tế và Việt Nam đình đám như "We will rock you", "I'm still loving you", cùng màn biểu diễn với ca sĩ Đông Hùng qua ca khúc "Cung đàn mùa xuân", "Hà Nội niềm tin và hi vọng".

Những bản nhạc kinh điển về Hà Nội như "Hà Nội niềm tin và hi vọng", "Ngẫu hứng sông Hồng" được làm mới đầy năng lượng rock, đem đến cảm giác hào hùng và mạnh mẽ cho khán giả.

Ban nhạc Ngũ cung

Đồng thời, các sáng tác mới như "Hà Nội chớm đông" của ban nhạc Mủn Gỗ sẽ mang theo hơi thở hiện đại và tâm tình của thế hệ trẻ về Hà Nội.

Đặc biệt, ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng cũng sẽ xuất hiện với tiết mục bất ngờ chắc chắn sẽ khiến các tín đồ rock phấn khích