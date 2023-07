Sau gần 30 năm, sức cuốn hút của Bức Tường không hề thuyên giảm. Với "Trở về Bông hồng thủy tinh" trên sân khấu "Love in the Bay" tối 22-7 tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, những người anh em của Bức Tường cùng Phạm Anh Khoa và Dương Trần Nghĩa đã cuốn khán giả theo những giai điệu và ca từ đầy tinh thần lạc quan, tích cực.



Đêm diễn không chỉ mang đến những cảm xúc đặc biệt của thứ âm nhạc đầy gai góc mà còn là một câu chuyện đặc biệt được Bức Tường kể trên nền nhạc rock. "Mắt đen" hay "Cơn mưa tháng năm", "Bông hồng thủy tinh"… chính là thông điệp mà Bức Tường gửi gắm: Trên hành trình của mình, người ta sẽ phải trải qua cả khổ đau và hạnh phúc, cả những thất bại và sự ngọt ngào của thành công.

Lần hiếm hoi, guitarist Trần Tuấn Hùng đã đưa con trai của mình - An Nguyên - lên sân khấu với vai trò là nhạc công, khiến nhiều khán giả bất ngờ. An Nguyên hiện đang học truyền thông và sáng tác âm nhạc tại Mỹ. Trong kỳ nghỉ hè của con ở Việt Nam, Trần Tuấn Hùng đã quyết định rủ con trai lên sân khấu chơi nhạc cùng mình.



An Nguyên, con trai guitarist Trần Tuấn Hùng, chơi nhạc.

"Thực sự, cảm giác vẫn còn vẹn nguyên khi chúng tôi được đứng trên sân khấu, được hát cho khán giả nghe những giai điệu của Rock. Mỗi lần được bùng cháy và hát trong vòng tay người hâm mộ, tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi thật may mắn khi luôn có khán giả bên cạnh, ủng hộ hết mình.

Chính vì lẽ đó, Bức Tường sẽ mãi giữ ngọn lửa cháy trong tim với dòng nhạc dù gai góc nhưng đầy tính trải đời này"- guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ.



Phạm Anh Khoa là một nhân tố luôn đồng hành cùng Bức Tường trong mỗi chương trình rock. Giọng hát đặc trưng cũng đã dần khiến khán giả yêu rock quen thuộc với sự xuất hiện kề cận của anh với Bức Tường.



Phạm Anh Khoa luôn đồng hành cùng ban nhạc Bức Tường

"Trở về Bông hồng thủy tinh" trên sân khấu "Love in the Bay" by Ambassador Cruise còn chứng kiến sự xuất hiện của ca sĩ Dương Trần Nghĩa. Dù không phải là lần đầu tiên kết hợp cùng Bức Tường, nhưng với Dương Trần Nghĩa, đứng giữa kì quan thiên nhiên thế giới, hát giữa vòng tay người hâm mộ cũng khiến giọng ca "Làm ơn" xúc động.

Hòa mình cùng với ca khúc "Đường đến đỉnh vinh quang", 500 khán giả trên du thuyền Ambassador đồng loạt không cho Bức Tường ra về. Sự nhiệt tình của khán giả khiến các thành viên của ban nhạc thật sự xúc động.

Khán giả cháy hết mình cùng Bức Tường.

"Chúng tôi không nghĩ sẽ nhận được đón nhận nồng nhiệt đến như vậy. Sức nóng mà khán giả mang đến khiến chúng tôi càng thêm tự hào khi tiếp nối di sản mà cố nghệ sĩ Trần Lập để lại" - guitarist Trần Tuấn Hùng tâm sự.