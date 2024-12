Thu Minh - Vũ Thảo My trở thành quán quân "Our song Vietnam" mùa đầu tiên

Chặng hành trình của "Our song Vietnam" mùa đầu tiên chính thức khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về Thu Minh - Vũ Thảo My.

Chia sẻ về hành trình tại "Our song", Vũ Thảo My cho biết mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng "Our song" đã đem đến cơ hội tuyệt vời để nữ ca sĩ học hỏi, kết nối với tất cả mọi người. Thu Minh cũng gửi lời cảm ơn đến chương trình và khẳng định "Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, các anh chị em đều rất tài năng và điều đó đã được chứng nhận bằng sự yêu thương của quý khán giả suốt thời gian qua".

Bên cạnh giải thưởng cao nhất cho cặp đôi quán quân, "Our song Vietnam" cũng có những giải phụ tôn vinh những cống hiến của các nghệ sĩ.

Theo đó, giải thưởng OG (Old Generation- thế hệ ca sĩ cũ) "Ấn tượng" thuộc về ca sĩ Thanh Lam với sự thay đổi, không ngại làm mới bản thân, thử sức ở nhiều hình tượng, từng dòng nhạc qua mỗi sân khấu.

Giải thưởng "Gen Z Đột phá" thuộc về anh chàng OgeNus với sự đa tài, hát, nhảy, rap, produce, trưởng thành qua mỗi vòng thi, đem đến những sân khấu âm nhạc chất lượng.

Giải thưởng "Bài hát được yêu thích nhất" thuộc về ca khúc "Bật tình yêu lên" với sự thể hiện của Quang Linh và Phạm Anh Duy, bài hát đã chạm đến không chỉ khán giả trẻ mà còn được khán giả ở nhiều lứa tuổi đón nhận vô cùng nồng nhiệt.

Giải thưởng "Tiết mục trình diễn ấn tượng nhất" thuộc về sân khấu "Lời tỏ tình dễ thương 1&2" của bộ tứ: Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng, LyLy, Lâm Bảo Ngọc.

Và giải thưởng "Màn kết hợp ấn tượng" thuộc về tiết mục "Đại minh tinh" cùng màn thể hiện xuất thần của Ngọc Anh và Hoàng Hải.

Ca sĩ Thanh Lam - thế hệ "cũ" ấn tượng nhất "Our song Vietnam" mùa đầu

Như vậy, hành trình mùa đầu tiên của "Our song Vietnam" chính thức khép lại cùng nhiều sân khấu âm nhạc ấn tượng. Hơn thế nữa, "Our song Vietnam" cũng đã đem đến một sân chơi tuyệt vời, những sự giao thoa âm nhạc giữa các thế hệ, những sự kết hợp ấn tượng, những tài năng mới được khai phá.

Thế hệ đi trước bồi đắp, dẫn dắt thế hệ đi sau, cùng nhau tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Không chỉ ghi dấu bằng âm nhạc, "Our song Vietnam" thực sự đã để lại những khoảnh khắc âm nhạc đẹp trong lòng khán giả.