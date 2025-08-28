HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thành lập "Biệt đội" chống lừa đảo trong học đường

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO)- Mỗi trường học sẽ thành lập "Biệt đội 360", lực lượng nòng cốt trong việc duy trì kênh thông tin cảnh báo và lan tỏa kiến thức phòng chống lừa đảo.

Ngày 28-8, Ban Thanh niên Công an TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM tổ chức lễ khởi động chương trình "Tour 360: Học đường an toàn trong kỷ nguyên số".

Tổ chức chuỗi hoạt động nâng cao kỹ năng phòng chống lừa đảo cho cho học sinh, sinh viên TP HCM - Ảnh 1.

Lễ khởi động chương trình “Tour 360: Học đường an toàn trong kỷ nguyên số” diễn ra ngày 28-8 tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM)

Chương trình sẽ trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và xử lý tình huống, biết cách kiểm chứng thông tin và cảnh báo khi phát hiện hành vi lừa đảo, hướng đến việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu rủi ro về tài chính và thông tin cá nhân; đồng thời, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ quan chức năng, báo chí và đoàn thể để hình thành mạng lưới phòng chống lừa đảo bền vững.

Ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, cho biết chương trình không chỉ dừng lại ở tuyên truyền nhận diện, phòng chống lừa đảo mà còn khuyến khích các em trở thành tuyên truyền viên tích cực, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, không để lừa đảo len lỏi vào đời sống học sinh, sinh viên.

"Đây là một hoạt động ý nghĩa, được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, đoàn thể và nhà trường. Các em không chỉ tự bảo vệ bản thân mà còn có thể chung tay cùng gia đình, người thân và bạn bè tham gia vào công tác phòng chống lừa đảo, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, lành mạnh" - ông Nam nhấn mạnh.

Tổ chức chuỗi hoạt động nâng cao kỹ năng phòng chống lừa đảo cho cho học sinh, sinh viên TP HCM - Ảnh 2.

Chương trình là một nội dung trọng tâm trong công trình Tuổi trẻ Công an thành phố xung kích, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng ngừa các hệ loại tội phạm hình sự trên địa bàn TP HCM.

Chương trình dự kiến triển khai chuỗi hoạt động với 30 chuyên đề thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo và hoạt động tương tác sáng tạo.

Với sinh viên, chương trình được tổ chức với hình thức kết hợp tọa đàm, triển lãm infographic, minigame, nhạc kịch tình huống và đối thoại trực tiếp với chuyên gia Công an TP HCM, chuyên gia tâm lý và KOLs. Với học sinh THPT, hoạt động được tổ chức hình thức tuyên truyền tại lễ chào cờ đầu tuần với nội dung trao đổi, giao lưu hỏi đáp trực tiếp cùng chuyên gia.

Mỗi trường sẽ thành lập "Biệt đội 360", lực lượng nòng cốt trong việc duy trì kênh thông tin cảnh báo và lan tỏa kiến thức phòng chống lừa đảo trong cộng đồng học đường. Chương trình dự kiến kéo dài đến tháng 12-2025 và sẽ tổ chức tại các trường THPT, ĐH -CĐ và học viện trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Trường ĐH Bách khoa TP HCM phát cảnh báo học bổng lừa đảo mạo danh trường

Trường ĐH Bách khoa TP HCM phát cảnh báo học bổng lừa đảo mạo danh trường

(NLĐO) - Những kẻ lừa đảo tiếp tục mạo danh Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM) ra thông báo trúng tuyển học bổng gửi đến các thí sinh.

Cảnh báo chiêu giả danh chương trình du học, trại hè quốc tế để lừa đảo

(NLĐO)- Trước tình trạng gia tăng hình thức lừa đảo các chương trình du học, trao đổi sinh viên quốc tế, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc

Công an Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò lừa đảo dịp thi tốt nghiệp THPT

(NLĐO) - Có đối tượng thậm chí còn cho rằng mình biết đáp án gốc, sau đó mở lớp dạy kèm cấp tốc với cam kết "bao đỗ", "đảm bảo điểm cao".

