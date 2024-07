Ngày 10-7, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định và ra mắt Ban chấp hành Nghiệp đoàn lái xe công nghệ - Grab trên địa bàn thành phố.

Trao quyết định thành lập Nghiệp đoàn lái xe công nghệ - Grab đầu tiên tại Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, cho biết theo thống kê, toàn thành phố hiện có hơn 300.000 lao động đang làm việc trong khu vực phi chính thức, là những lao động có việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, không có hợp đồng lao động, hoặc có nhưng không được đóng BHXH bắt buộc, không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác.

Ông Đại cho rằng số lao động này không nhỏ, còn nhiều thiệt thòi so với quy định của pháp luật mà tổ chức Công đoàn cần tập hợp, quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo và đại diện bảo vệ.

Do vậy, LĐLĐ thành phố đã sớm có quan tâm đặc biệt đến người lao động ở khu vực này. LĐLĐ thành phố đã chọn thí điểm tổ chức Nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập và thí điểm tổ chức Nghiệp đoàn lái xe công nghệ Grab TP Đà Nẵng. Trong đó, thí điểm nghiệp đoàn các nhóm lớp mầm non độc lập đã cơ bản thành công khi đã được nhân rộng ra 6 quận huyện còn lại.

Trao thẻ Bảo hiểm tai nạn cho 184 đoàn viên tiên phong tham gia nghiệp đoàn

Hiện, Nghiệp đoàn lái xe công nghệ - Grab đã có 184 người lao động viết đơn gia nhập và số lượng đăng tiếp tục tăng lên. Nghiệp đoàn sẽ có 7 thành viên tham gia vào Ban chấp hành. Trong đó, Chủ tịch Nghiệp đoàn là chị Võ Thị Thu Sương.

"Các cô, các chị cũng đã chọn cử ra 7 nhân tố có uy tín tham gia vào Ban Chấp hành để đại diện cho nghiệp đoàn. Với sự hỗ trợ ban đầu của LĐLĐ thành phố, cần sự sát sao chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ thành phố để là cầu nối tin cậy của đoàn viên công đoàn mới trong nghiệp đoàn chúng ta", lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng khẳng định.



Dịp này, LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng hỗ trợ 5 triệu đồng kinh phí ban đầu để nghiệp đoàn thuận lợi tổ chức hoạt động, tặng 50 suất quà (trị giá 500.000đ/suất) để động viên 50 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tặng 184 thẻ bảo hiểm tai nạn của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho 184 đoàn viên tiên phong tham gia nghiệp đoàn (trị giá mỗi hợp đồng bảo hiểm tai nạn là 50 triệu đồng/trường hợp).