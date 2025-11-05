HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Thánh mưa" Trung Quân chọn sống chậm

Thùy Trang

(NLĐO)- Ca sĩ Trung Quân khẳng định âm nhạc của anh lúc này không cần chứng minh điều gì nữa.

"Thánh mưa" Trung Quân bắt tay Đông Thiên Đức tạo "Mỹ vị cuộc đời"

"Thánh mưa" Trung Quân chọn sống chậm - Ảnh 1.

"Thánh mưa" Trung Quân

Ca sĩ Trung Quân vừa bắt tay cùng nhạc sĩ Đông Thiên Đức ra mắt sản phẩm mới "Mỹ vị cuộc đời", mang giai điệu chậm rãi, cấu trúc mạch lạc và ca từ giàu chất thơ, đúng với phong cách "kể chuyện bằng cảm xúc" vốn là thế mạnh của Đông Thiên Đức lẫn Trung Quân.

Trong Mỹ vị cuộc đời, người nghe bắt gặp hình ảnh một người từng trải, nhìn lại những "vị" của đời sống – khi ngọt, khi cay, khi say, nhưng đều đáng nhớ. 

Lời ca "rượu chẳng qua là thứ nước cay cay, và cơn say chỉ là cảm giác quay quay" gợi ra một triết lý nhẹ nhàng: mọi điều từng qua, dù đắng hay ngọt, đều là "mỹ vị" của hành trình trưởng thành. 

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Mỹ vị cuộc đời: không phô trương, không cố gắng gây ấn tượng, mà là câu chuyện của một người ca sĩ chọn ở lại với cảm xúc. 

Trung Quân cho thấy sự ổn định trong giọng hát và cách xử lý ca khúc. Lối hát rõ ràng, giữ được độ sáng và cảm xúc đặc trưng giúp anh thể hiện trọn vẹn tinh thần tự sự của bài hát. 

Giọng hát không thiên về phô diễn kỹ thuật mà hướng đến cảm giác gần gũi, gợi được câu chuyện và tâm thế của người hát ở giai đoạn hiện tại.

Trung Quân chọn sống chậm trong âm nhạc

"Thánh mưa" Trung Quân chọn sống chậm - Ảnh 2.

Với Trung Quân, lúc này chẳng cần phải chứng minh gì cả

Trung Quân cho biết: "Mỹ vị cuộc đời được xây dựng như một hành trình nội tâm, nơi mình buộc phải đối diện với phần bản năng và cả những nỗi sợ sâu nhất. Khi dám đối diện, dám chấp nhận, mình mới thật sự được 'tái sinh'. 

Cái say trong bài hát cũng vậy, không phải say men rượu, mà là say cảm xúc, say khi dám nhìn thẳng vào chính mình".

Theo chia sẻ của Trung Quân, Mỹ vị cuộc đời là sản phẩm được thực hiện trong tinh thần "thích thì làm" – không đặt nặng chiến lược hay xu hướng. 

Với nam ca sĩ, âm nhạc ở giai đoạn này là cách kết nối với khán giả và lưu giữ lại những lát cắt cảm xúc trong hành trình làm nghề. "Sau một thời gian dài hoạt động với nghề, Quân thấy âm nhạc của mình không cần phải chứng minh điều gì nữa. Mỗi bài hát đều là một khoảnh khắc, một cảm xúc thật mà Quân muốn ghi lại. 

Nếu có thể thành hit thì là một may mắn, còn với Quân, niềm vui lớn nhất vẫn là được hát và chia sẻ cảm xúc thật của mình cùng mọi người. Với Mỹ vị cuộc đời, Quân chỉ muốn gửi một chút nhẹ nhàng – như ly rượu cuối ngày, để nhắc mình vẫn còn biết cảm nhận và yêu những điều bình thường nhất"- Trung Quân nói.

Với "Mỹ vị cuộc đời", Trung Quân không hướng đến việc tạo "hit" hay chạy theo trào lưu, mà xem đây như một lời cảm ơn gửi đến khán giả – những người vẫn đồng hành cùng nam ca sĩ trong hơn mười năm ca hát.

Tin liên quan

"Lời hẹn 10 năm" của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn

"Lời hẹn 10 năm" của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn

(NLĐO)- Trung Quân lên tiếng trước tin đồn "lôi kéo" Bùi Anh Tuấn trở lại sân khấu.

    Thông báo