Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao thể thao Thái Lan, lãnh đạo SEA Games 33 - 2025 cùng đông đảo phóng viên, cơ quan truyền thông từ các quốc gia Đông Nam Á.

Tại buổi họp báo, ông Attakorn Sirilatthayakorn – Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan – cho biết lễ khai mạc năm nay được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến màn trình diễn mãn nhãn với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng lửa – nước và công nghệ sân khấu hiện đại.

Lễ khai mạc còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, dàn hoa hậu nổi tiếng cùng màn biểu diễn đặc biệt của huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek. Đây được xem là điểm nhấn đáng chờ đợi, thể hiện tinh thần thể thao và bản sắc văn hóa của nước chủ nhà.

Theo ông Attakorn, Ban tổ chức đã làm việc liên tục để mang đến một lễ khai mạc hoành tráng nhất, xứng đáng với dấu mốc SEA Games trở lại Thái Lan sau 18 năm. Thông điệp chính của chương trình là "Ngọn lửa đam mê" – sự đoàn kết và ý chí chiến thắng của các quốc gia Đông Nam Á.

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra tại sân vận động Rajamangala, công trình thể thao 37 năm tuổi với sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi – nơi từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của Thái Lan. Rajamangala cũng là địa điểm diễn ra hai bảng đấu bóng đá nam, trong đó có bảng của đội U22 Việt Nam, cùng các trận bán kết và chung kết môn bóng đá nam.