Thể thao

"Thánh Muay" Buakaw sẽ góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33

Quang Liêm - Ảnh: Ngọc Linh (từ Bangkok)

(NLĐO) – Chiều 7-12, tại Trung tâm Báo chí (MPC) SEA Games 33 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), Ban tổ chức SEA Games 33 đã họp công bố các thông tin về lễ khai mạc.

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao thể thao Thái Lan, lãnh đạo SEA Games 33 - 2025 cùng đông đảo phóng viên, cơ quan truyền thông từ các quốc gia Đông Nam Á.

Tại buổi họp báo, ông Attakorn Sirilatthayakorn – Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan – cho biết lễ khai mạc năm nay được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến màn trình diễn mãn nhãn với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng lửa – nước và công nghệ sân khấu hiện đại.

"Thánh Muay" Buakaw và dàn hoa hậu góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh 1.
"Thánh Muay" Buakaw và dàn hoa hậu góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh 2.

Lễ khai mạc còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, dàn hoa hậu nổi tiếng cùng màn biểu diễn đặc biệt của huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek. Đây được xem là điểm nhấn đáng chờ đợi, thể hiện tinh thần thể thao và bản sắc văn hóa của nước chủ nhà.

Theo ông Attakorn, Ban tổ chức đã làm việc liên tục để mang đến một lễ khai mạc hoành tráng nhất, xứng đáng với dấu mốc SEA Games trở lại Thái Lan sau 18 năm. Thông điệp chính của chương trình là "Ngọn lửa đam mê" – sự đoàn kết và ý chí chiến thắng của các quốc gia Đông Nam Á.

"Thánh Muay" Buakaw và dàn hoa hậu góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh 3.
"Thánh Muay" Buakaw và dàn hoa hậu góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh 4.
"Thánh Muay" Buakaw và dàn hoa hậu góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh 5.

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra tại sân vận động Rajamangala, công trình thể thao 37 năm tuổi với sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi – nơi từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của Thái Lan. Rajamangala cũng là địa điểm diễn ra hai bảng đấu bóng đá nam, trong đó có bảng của đội U22 Việt Nam, cùng các trận bán kết và chung kết môn bóng đá nam.

Điều kiện cần để U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33

Điều kiện cần để U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33

(NLĐO) - Những kịch bản có thể xảy ra ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá namm SEA Games 33 và cơ hội để U22 Việt Nam lọt vào bán kết giải đấu

Thùy Linh thắng đầy cảm xúc ở trận ra quân đồng đội nữ SEA Games 33

(NLĐO) - Ở trận ra quân nội dung đồng đội nữ của tuyển cầu lông Việt Nam, Thuỳ Linh ngược dòng kịch tính 2-1 trước tay vợt Malaysia, tạo lợi thế cho đồng đội.

