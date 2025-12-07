HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thùy Linh thắng đầy cảm xúc ở trận ra quân đồng đội nữ SEA Games 33

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Ở trận ra quân nội dung đồng đội nữ của tuyển cầu lông Việt Nam, Thuỳ Linh ngược dòng kịch tính 2-1 trước tay vợt Malaysia, tạo lợi thế cho đồng đội.

Trong ngày ra quân của tuyển cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33, Nguyễn Thùy Linh có trận đấu với đối thủ người Malaysia Karupathevan Letshanaa (hạng 42) với cách biệt 20 bậc, ở trận đầu tiên của nội dung đồng đội gồm 5 trận đấu.

Dù từng toàn thắng trong cả hai lần chạm trán trước đó, Nguyễn Thùy Linh lại khởi đầu chậm trong lần tái đấu này. Tay vợt số một Việt Nam liên tục bị dẫn điểm và phải nỗ lực bám đuổi ở các mốc 2-2 rồi 7-7. Chỉ đến khi tìm lại được nhịp thi đấu, Thùy Linh mới bứt lên với chuỗi 2 điểm, lần đầu vượt lên dẫn trước trong trận đơn nữ.

Thế nhưng, sự hưng phấn ấy không kéo dài. Từ ngưỡng điểm 15, Thùy Linh bất ngờ chệch nhịp, mắc nhiều lỗi đánh và để đối thủ liên tục khai thác, thua set đầu 15-21 đầy tiếc nuối.

Trong set 2, tay vợt Việt Nam lột xác mạnh mẽ. Cô tăng tốc ngay từ đầu, ghi liền 5 điểm để dẫn 9-5 rồi duy trì thế áp đảo ở mốc 16-8. Dù bị đối thủ gây chút khó khăn ở cuối set, Thùy Linh vẫn bản lĩnh khép lại ván đấu với chiến thắng áp đảo 21-10, cân bằng tỷ số 1-1 và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thùy Linh thắng đầy cảm xúc ở trận ra quân đồng đội nữ - Ảnh 1.

Bước vào set đấu phân định, Thùy Linh sớm dẫn trước đối thủ ở những đường cầu đầu tiên. Giữa set đấu, Thùy Linh bất ngờ để đối thủ tạo nên cách biệt 7-12. Điều này buộc cô phải dừng và hội ý với chuyên gia người Indonesia, rồi rút ngắn tỉ số lại 12-14, 14-16. Càng về cuối hiệp, Thùy Linh càng chơi càng hay, thực hiện những pha cứu cầu và ăn điểm khó chịu để rút ngắn 16-17, rồi gỡ 18-18.

Thời điểm cân bằng điểm số, Thùy Linh lại liên tục đập cầu lỗi nhưng kịp thời cứu hai match point, rồi dẫn 22-21 để chạm match point đầu tiên, rồi thành công ngược dòng thắng 2-1 (15-21, 21-10 và 23-21).

Chiến thắng này của Thùy Linh mở ra cơ hội cho tuyển Việt Nam giành vé vào tứ kết nội dung đôi nữ. Ở nội dung đồng đội nữ vòng loại, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở 5 nội dung (2 trận đôi và 3 trận đơn) với tuyển Malaysia. Trận đấu tiếp theo sẽ là màn đọ sức của cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam - Vũ Thị Trang với Ling Ching Wong, tay vợt có thứ 2 cao thứ hai của tuyển Malaysia.

Đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam có 6 thành viên: Nguyễn Thùy Linh, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Trần Thị Phương Thúy và Vũ Thị Trang. Trong khi đó, đối thủ của tuyển cầu lông nữ Việt Nam là Malaysia lại có đến 10 VĐV tranh tài.

