Thời sự

Thanh niên cầm dao cố thủ trong quán cà phê gần 2 ngày

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau gần 2 ngày cầm dao cố thủ trong quán cà phê và liên tục đòi tự sát, nam thanh niên đã được lực lượng công an vận động thành công.

Sáng 15-5, thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa vận động thành công một nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất thường sau gần 2 ngày cố thủ trong quán cà phê trên đường Y Bih Alêô.

Thanh niên cầm dao cố thủ trong quán cà phê gần 2 ngày ở Buôn Ma Thuột - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng túc trực trước quán cà phê

Trước đó, vào sáng 13-5, nam thanh niên bất ngờ mang theo dao vào một quán cà phê trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp vận động người này buông dao nhưng chưa thành công.

Theo cơ quan chức năng, do nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất ổn, không đe dọa người khác mà liên tục đòi tự sát nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn. 

Có thời điểm, lực lượng chức năng phải phong tỏa hai đầu tuyến đường, túc trực xuyên đêm để bảo đảm an toàn cho người dân khu vực.

Đến khoảng 22 giờ ngày 14-5, sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, nam thanh niên dần buông dao. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Danh tính nam thanh niên được xác định là N.Đ.L.G. (SN 1994; ngụ TP HCM, tạm trú tại Đắk Lắk).

Theo thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, người này từng làm điều dưỡng tại bệnh viện nhưng đã nghỉ việc và hiện có biểu hiện trầm cảm. Quá trình vận động, đưa nam thanh niên đến cơ sở y tế diễn ra an toàn, không gây thương tích cho bất kỳ ai.

