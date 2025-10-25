HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thanh niên thuê ô tô của người quen rồi... bán luôn

Đ.Nghĩa - H.Phúc

(NLĐO) - Nam thanh niên thuê ô tô tải của người quen với lý do phục vụ công việc nhưng lại mang đi bán, chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng

Ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Tuấn Cường (SN 1995, ngụ phường Ba Đồn) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu năm 2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Đinh Tuấn Cường đã thuê ô tô tải thùng kính, nhãn hiệu KIA đã qua sử dụng của anh T. X. N (ngụ xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) với lý do phục vụ công việc.

Thanh niên thuê ô tô của người quen rồi... bán luôn - Ảnh 1.

Đinh Tuấn Cường bị khởi tố, bắt tam giam vì thuê ô tô rồi mang đi bán, chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Sau đó, Cường dùng tài sản trên để bán cho người khác, chiếm đoạt số tiền hơn 220 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Cường đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Thuê xe ô tô đi cướp… card điện thoại

Thuê xe ô tô đi cướp… card điện thoại

(NLĐO) – Do cần tiền mua ma tuý, 1 đối tượng đã thuê ô tô để cướp card điện thoại mang đi bán.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy "trùm" lừa đảo khi cho thuê xe ô tô tự lái

(NLĐO)- Vũ Mạnh Hùng đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng, đồng thời thuê hàng loạt xe ô tô tự lái mang đi cầm cố

Thuê xe ô tô đi… trộm xuyên Việt

(NLĐO) – Muốn có nhiều tiền tiêu xài mà chây ì lao động nên các đối tượng đã bàn nhau thuê ô tô để đi khắp các tỉnh, thành thực hiện hàng chục vụ trộm.

