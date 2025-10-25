Thanh niên thuê ô tô của người quen rồi... bán luôn

Ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Tuấn Cường (SN 1995, ngụ phường Ba Đồn) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu năm 2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Đinh Tuấn Cường đã thuê ô tô tải thùng kính, nhãn hiệu KIA đã qua sử dụng của anh T. X. N (ngụ xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) với lý do phục vụ công việc.

Đinh Tuấn Cường bị khởi tố, bắt tam giam vì thuê ô tô rồi mang đi bán, chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Sau đó, Cường dùng tài sản trên để bán cho người khác, chiếm đoạt số tiền hơn 220 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Cường đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.