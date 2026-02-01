HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thanh niên tông CSGT rồi bỏ chạy bị khởi tố tội "Giết người"

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Cơ quan công an xác định hành vi tông cán bộ CSGT của thanh niên là đặc biệt nguy hiểm, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người".

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Sing (người Ba Na vùng này không có họ, SN 2008, trú tại xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Giết người".

Thanh niên tông CSGT và hành vi giết người tại gia Lai năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Sing tông bị thương một CSGT rồi bỏ chạy nghe quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người - Ảnh Công an cung cấp

Theo điều tra, sáng 10-6-2025, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 19D, đoạn qua xã Mang Yang. Lúc này, tổ công tác phát hiện xe máy 81AC-028.19 do một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển, chở theo một thanh niên khác nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương nặng. Sau khi tông, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua công tác điều tra, công an xác định người điều khiển xe máy là Sing, người ngồi phía sau sau là Thuơ (cùng SN 2008, cùng trú xã Mang Yang).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, qua điều tra xác định, hành vi của Sing là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự chống đối người thi hành công vụ, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tin liên quan

Vụ lái xe bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn: Tạm giữ tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ

Vụ lái xe bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn: Tạm giữ tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ

(NLĐO) - Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra vụ tài xế lái ô tô bán tải chạy quá tốc độ và tông vào lực lượng CSGT.

Truy tìm tài xế ô tô bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn

(NLĐO) – Sau khi bị CSGT truy đuổi thì tài xế lái ô tô bán tải vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại xe trước khi rời đi

Khởi tố đối tượng trong clip tông CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố đối tượng đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo