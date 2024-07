Thanh niên từ Hải Phòng vào Thanh Hóa cướp iPhone 14 pro max của bạn gái mới quen

Ngày 30-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1991; ngụ phường Đa Phúc, quận Kinh Dương, TP Hải Phòng) về hành vi "Cướp giật tài sản".



Nguyễn Văn Hải - nghi phạm cướp điện thoại của bạn gái mới quen tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an TP Thanh Hóa, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hải đã lên mạng xã hội "Cappo" lấy tài khoản tên là "Đức Thịnh" và đăng tải các hình ảnh của người khác để làm quen với các phụ nữ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với chiêu trò trên, Hải chủ động kết bạn với chị Đ.T.L. (SN 1995; ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa). Trong khi nhắn tin trò chuyện với nhau, Hải đã nói với chị L. là nhà ở đường Mai An Tiêm, TP Thanh Hóa và có nhiều cửa hàng quần áo, đồng thời xin số zalo để nói chuyện cho tiện. Sau đó cả 2 hẹn hò và hẹn gặp nhau ở TP Thanh Hóa.

Hải đi xe máy từ Hải Phòng vào Thanh Hóa để gặp chị L theo định vị. Sau khi gặp được chị L., Hải chở chị đi lòng vòng, khi đến phường Đông Hải, thấy chị L. lấy điện thoại iPhone 14 pro max ra nghe, Hải liền cướp điện thoại của chị L. và mang về Hải Phòng bán được 8 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Hải là đối tượng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ra tù vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ", lên mạng xã hội để lừa gạt các phụ nữ nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản.