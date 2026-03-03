Thanh Thảo "suýt" thành giáo viên, Long Nhật được tặng vàng "ăn Tết"

"Búp bê" Thanh Thảo nhận được lời yêu thương đầu tiên từ năm lớp 5 - lớp 6 nhưng đó đơn giản là tình bạn hồn nhiên

"Búp bê" Thanh Thảo chia sẻ với MC Minh Đức rằng lời yêu thương đầu tiên nhận được là khoảng thời gian học lớp 5 - lớp 6. Một cậu bạn hàng xóm lén viết những mảnh giấy nhỏ gửi cô. Nội dung đơn giản là khen Thanh Thảo dễ thương và muốn làm bạn.

Một ngày, những bức thư bị mẹ phát hiện và hiểu lầm là thư tình. Trong khi đối với Thanh Thảo, đấy đơn thuần là tình bạn hồn nhiên. May mắn, tình bạn cả hai vẫn kéo dài đến tận ngày nay.

Thanh Thảo cho biết do sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm nên từ nhỏ cô cũng yêu thích nghề này, "suýt" trở thành giáo viên. Tuy nhiên, khi lớn lên, cô lại bén duyên với âm nhạc và trở thành ca sĩ.

"Cuộc sống có những lúc thăng trầm, không phải lúc nào cũng vui vẻ, tôi cũng có những nỗi buồn, những lần cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình. Con đường ca hát cũng thế, tôi từng mang album đi chào các trung tâm ca nhạc để phát hành nhưng bị từ chối vì không có tên tuổi" - Thanh Thảo kể.

Sau đó, cô vô tình gặp được một người chị đồng ý hỗ trợ phát hành album và trở thành một chỗ dựa vững vàng hơn để bứt phá, mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc.

Trước câu hỏi về những người đàn ông đã bước qua cuộc đời và sự nghiệp mình, Thanh Thảo bày tỏ: "Đó là những người đàn ông rất tuyệt vời vì đã mang lại cho tôi những thi vị trong cuộc sống, nhất là thời thanh xuân. Tôi may mắn gặp được những người rất dễ thương, đàng hoàng, tử tế, đẹp trai, có tài, thông minh và quan trọng nhất là ai cũng trân trọng tôi. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống, khi tôi gặp một ai đó đều là một nhân duyên. Mỗi nhân duyên ấy đều mang đến một kỷ niệm rất đẹp trong thời thanh xuân.

Đó là điều may mắn cho đến bây giờ, tôi vẫn rất trân trọng những gì đã qua, những gì mà người khác dành cho mình".

Long Nhật từng không nghĩ đến thù lao, chỉ cần khoai, gói xôi mà được đi hát cũng chịu

Ca sĩ Long Nhật cũng từng có một thời thanh xuân nhiệt huyết theo đuổi sự nghiệp âm nhạc bằng tất cả đam mê. Đến nay, anh vẫn không thể quên quãng thời gian những năm 1989 khi hát cho Đoàn ca nhạc nhẹ của thành phố Huế. Khi đó, nam ca sĩ trốn nhà để vào Đà Nẵng ca hát. Sau đó, anh gia nhập Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng - nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp.

"Khi đó, tôi không nghĩ đến cát-xê, ăn củ khoai, củ sắn hay gói xôi cũng được miễn là đến tối được lên sân khấu biểu diễn. Đó là một thời vừa đi hát, vừa học trong một đoàn ca nhạc" - Long Nhật tâm sự.

Anh tiết lộ Hải Đăng 1 có một tiêu chí là không mời ngôi sao từ TP HCM ra mà đào tạo ngôi sao ngay tại đoàn và thành công xây dựng thương hiệu.

Nhiều giọng ca tài năng đã được đào tạo và nổi tiếng như: Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh, Ánh Tuyết,… Trong đó, Ánh Tuyết với anh như người chị, Mỹ Hạnh là cô em, Ngọc Thúy là người bạn thân thiết.

Long Nhật tiết lộ một kỷ niệm đặc biệt. Đó là buổi chiều gần Tết, Ngọc Thúy kéo anh ra một góc để tặng quà Tết. Món quà là 5 phân vàng được gói cẩn thận trong 3 - 4 lớp giấy báo. Đó không chỉ là món quà vật chất trong thời điểm khó khăn, mà còn là tình đồng nghiệp, tình chị em ấm áp giữa những người nghệ sĩ trẻ.

Chương trình "Dấu ấn tình ca" 2026 với chủ đề "Ngày nắng xanh ngời" phát sóng lúc 21 giờ ngày 5-3 trên THVL1.