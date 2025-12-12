HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ca sĩ Long Nhật bật mí chỗ bán bún bò, chè ngon ở Huế

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Long Nhật là khách mời chương trình "Kính đa chiều", tiết lộ ký ức tuổi thơ gắn với ẩm thực Huế.

Theo ca sĩ Long Nhật, ẩm thực Huế đa dạng và không thể không nhắc đến món chè. Quán chè ngon thuộc về quán chè Mợ Tôn Đích - hậu duệ của gia tộc chuyên nấu chè trong Ngự Thiện Phòng xưa.

Ca sĩ Long Nhật bật mí chỗ bán bún bò, chè ngon ở Huế - Ảnh 1.

Ca sĩ Long Nhật kể về ẩm thực Huế

Quán nằm ở bên phải lối vào cửa Thượng Tứ của Kinh thành Huế. Nơi đây bán đủ các loại chè: bột lọc bọc dừa, chè bột báng, đậu xanh đánh, đậu ván, đậu đỏ, bông cau… Trong đó, ca sĩ Long Nhật nhấn mạnh phải thử chè bột lọc bọc heo quay.

Bột lọc mềm và bùi, ôm lấy miếng thịt quay được ướp kỹ, có chút mặn, hòa quyện với vị thơm của nước đường. Một món chè có nhân thịt quay, nghe qua tưởng chừng đối lập nhưng lại chính là tinh hoa của ẩm thực Huế và chỉ Huế mới có món chè này.

"Huế có hàng trăm loại bánh lẫn chè và cứ đến 3 giờ chiều là ăn bữa xế" - ca sĩ cho biết. Trong ký ức của ca sĩ, quê nội ruộng đất mênh mông, chiều chiều đều gánh ra đồng nào là khoai, sắn, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo … cho bà con làm đồng ăn bữa xế.

Ca sĩ Long Nhật còn nhắc đến món bún bò Huế nổi tiếng của cố đô. Món này ngon nhất không phải ở các quán lớn mà là ở những gánh hàng rong của các mệ, các bà, các o. Họ gánh nồi nước lèo bằng nhôm tròn như cái bình hoa, nóng suốt cả ngày, với các loại chả như chả cua, chả lụa, nạm, gầu, gân, chả lá hấp sẵn… Đáng chú ý, tuy buôn bán nặng nhọc nhưng các bà, các mệ đều mặc áo dài, bên trong là chiếc áo bà ba.

Ca sĩ Long Nhật bật mí chỗ bán bún bò, chè ngon ở Huế - Ảnh 3.

Ca sĩ Long Nhật tham gia "Kính đa chiều"

Ca sĩ Long Nhật bật mí chỗ bán bún bò, chè ngon ở Huế - Ảnh 4.

Có lần, ca sĩ Long Nhật hỏi sao mệ bán mà mặc áo dài vướng víu thì mệ trả lời rằng không quen mặc áo cụt vì mắc cỡ. Đó chính là sự kín đáo, thanh lịch từ trong suy nghĩ của phụ nữ Huế mà chỉ cần nhìn, cần nghe là thấy thương liền.

ẩm thực Huế Long Nhật Kính đa chiều
    Thông báo