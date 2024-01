Thanh Thức: "Mong được đóng phản diện!"

Trải nghiệm để đời!



*Những cảm xúc của Thanh Thức khi vai An trong phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" được khán giả yêu mến, vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 29-2023?

- Thanh Thức: Tôi bất ngờ khi vai An được khán giả yêu thương đến thế. Vai An tuy ngắn nhưng ấn tượng, tạo nhiều cảm xúc cho khán giả. Lúc đọc kịch bản, tôi thấy vai ngắn lắm và trao đổi thêm cùng đạo diễn Lý Hải với mong phát triển thêm để dẫu ít nhưng tạo được ấn tượng. Cuối cùng, An tuy xuất hiện ít nhưng khán giả nhớ, tiếc nuối và thương. Đó là một thành công lớn khiến tôi rất vui. Bạn bè hay trêu rằng tôi xuất hiện ít nhưng tôi cũng đáp lại rằng vì ít mọi người mới cảm thấy nhớ, luyến tiếc. Nếu vai diễn nhiều hơn, nhân vật có thể đã "lật mặt" về sau và chưa chắc khán giả thích như thế.

Nam diễn viên Thanh Thức

*Những kỷ niệm nào khiến Thanh Thức nhớ mãi trong thời gian hóa thân thành An?

- Tôi cùng ê-kíp có nhiều kỷ niệm khi thực hiện phim này nhưng riêng bản thân tôi thì nhớ mãi cảnh quay nằm trong quan tài ở nghĩa trang. Về mặt tâm linh, tôi có phần nhát và ba mẹ tôi cũng hay lo ngại các cảnh nhạy cảm, nguy hiểm. Ban đầu, tôi cũng bàn với đạo diễn và đạo diễn cho làm mặt nạ silicone theo đúng khuôn mặt tôi để thực hiện phương án dùng ma-nơ-canh hóa trang cho cảnh quay mở nắp quan tài tìm vé số trúng.

Tuy nhiên, lúc đó, tôi lo ngại sử dụng phương án dùng ma-nơ-canh không ấn tượng, không lột tả được hết cảm xúc cho cảnh quay. Thêm vào đó, tôi muốn thử cảm giác ghê sợ khi nằm trong quan tài như thế nào. Vì thế, tôi quyết định đóng cảnh này và có được trải nghiệm để đời. Lần đầu khi xem lại cảnh quay trên màn ảnh rộng, tôi vừa sợ, vừa thương cho nhân vật của mình. Một An hiền lành, dễ thương, chịu khó nhưng số phận không may, xót xa.

Thanh Thức hóa thân An cho cảnh nằm trong quan tài

Anh rất sợ với trải nghiệm đầy kinh hoàng này

Một trải nghiệm để đời

*Khi đọc kịch bản, anh cũng đã biết trước cảnh này và có nghĩ nó đáng sợ như thế?

- Kịch bản mô tả bằng con chữ, ngắn gọn, tôi có tưởng tượng nhưng không hình dung hết được. Khi đến bối cảnh nghĩa trang thật, mặt áo quan người chết, hóa trang, nằm vào quan tài cùng với những vật dụng tẩm liệm, tôi vô cùng sợ. Tôi hoang mang, tưởng mình sắp chết thật sự dù vẫn ý thức mình đang đóng phim.

Kể từ khi nằm xuống quan tài, nhắm mắt lại, tôi là nhân vật, đã chết, một lằn ranh mong manh. Tôi đấu tranh kinh khủng trong đầu, nghĩ rằng mình đang làm gì đây, đang đóng phim hay chết thật mà sao mình lại hoang mang. Một cảm giác rất khó để diễn tả cho mọi người hiểu rõ, nó ngộ lắm và tôi nghĩ mình chỉ cần trải nghiệm một lần thôi.

*Sau vai diễn, nhiều khán giả yêu thích nên "đẩy thuyền" Thanh Thức và diễn viên Diệp Bảo Ngọc, anh nghĩ sao về việc này?

- Khán giả thương An và mong tôi cùng Diệp Bảo Ngọc thành một cặp đôi thật ngoài đời nên tích cực "đẩy thuyền". Hai anh em tôi rất cảm ơn tình cảm của khán giả. Chúng tôi cũng hiểu khán giả thương một cặp đôi trên màn ảnh, tiếc nuối cho số phận của cặp đôi nên muốn hai diễn viên cũng yêu thương nhau ngoài đời thật.

Đây là việc hết sức bình thường. Chúng tôi nói với nhau rằng khán giả thương thì mình đón nhận cái tình cảm thương yêu đó của khán giả dành cho chứ còn anh em xưa nay thế nào thì vẫn thế.

Muốn một Thanh Thức khác biệt trên màn ảnh

*Những tiêu chí của anh khi nhận kịch bản phim hiện nay?

- Tôi không ngại vai lớn, vai nhỏ hay vai xấu, vai đẹp. Tuy nhiên, vai diễn phải hay, có điểm nhấn, có số phận, truyền tải được cảm xúc, thông điệp đến khán giả. Nếu một vai xuất hiện nhiều nhưng nhàn nhạt, không để lại được ấn tượng gì thì cũng khó để nhận lời.

Khi nhận kịch bản hay lời mời nào đó tôi cũng nghĩ trong đầu vai nào cũng được nhưng phải đặc biệt. Hình thế dù xấu thế nào nhưng nhân vật phải có ý nghĩa, có điểm gì đó đặc biệt, không trôi tuột đi.

Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc trong phim "Lật mật 6: Tấm vé định mệnh"

Anh mong muốn mình sẽ được đóng một vai khác biệt, phản diện cũng được, không phải chính diện thường thấy

*Vai diễn Thanh Thức mong ước thực hiện trong tương lai?

- Mọi người đã quen với Thanh Thức thường đóng chính diện, đẹp. Tôi hy vọng mình sẽ được hóa thân nhân vật khác từ trước đến nay, phản diện cũng được. Một kiểu nhân vật lạ hoặc trước thì rất hiền nhưng đến gần cuối mới lật mặt thành phản diện.

Với tôi, diễn viên đi nhiều, trải nghiệm nhiều, biết được nhiều càng có nhiều kinh nghiệm tích lũy để hóa thân các dạng vai khác nhau. Như có lần, hóa thân thành họa sĩ, tôi đã lân la các workshop họa sĩ để biết không khí, xem cách thức làm việc của họ. Tôi cũng xem các họa sĩ bên ngoài sinh hoạt thế nào để hóa thân tốt nhất. Điều quan trọng, diễn viên phải mang đến cảm xúc chân thật cho khán giả, để họ tin vào nhân vật trên màn ảnh.

*Những dự án của Thanh Thức trong thời gian tới?

- Tôi đóng phim "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải và cũng có một số dự án khác sẽ bắt đầu sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, tôi cũng đi hát bolero, dân ca mỗi khi có thời gian. May mắn, tôi có lượng khán giả yêu thích giọng hát của tôi. Tôi cũng hay đi lưu diễn nước ngoài, giao lưu với kiều bào. Họ thấy tôi là diễn viên mà có thể ca hát thì rất bất ngờ, một món quà lý thú tặng họ.

*Là diễn viên khó tránh thị phi, Thanh Thức ứng phó với thị phi thế nào?

- Khán giả có quyền bình luận những điều họ thích sau khi xem một tác phẩm, nghe một ca khúc. Nếu họ thích phần thể hiện của tôi, rất cảm ơn sự đón nhận đó và với những điều không đúng, hiểu sai lệch thì tôi nghĩ không cần đáp trả nhiều. Tôi vẫn cứ sống đúng với bản chất con người xưa nay của mình và mọi chuyện sẽ dần rõ ràng. Thời gian qua, mọi người sẽ cảm nhận được đúng sai của thị phi đó. Mình sống đúng, đàng hoàng thì khán giả sẽ thấy được, không cần dài dòng chứng minh.

Thanh Thức cũng thường nhận show đi hát

Nam diễn viên hối tiếc rằng phải chi còn trẻ hơn, nhiều thời gian hơn sẽ học được nhiều hơn

*Thanh Thức còn những mong ước gì chưa thực hiện được?

- Đây vừa là mong ước vừa là tiếc nuối của riêng bản thân tôi. Tôi luôn mong mình có nhiều thời gian, tuổi trẻ hơn để học được nhiều hơn. Tôi từng nghĩ nếu mình còn trẻ thì có thể đi du học để học diễn xuất, học về đạo diễn… để bổ sung thêm cho nghề. Việc học phải tiêu tốn thời gian dài mà đó là điều tôi khó có được. Các bộ phim, các show ca hát, tất cả đã chiếm hết thời gian của tôi.

Tôi khó lòng "biến mất" để du học vì hiện nay nghề diễn cạnh tranh cao, không giữ hình ảnh xuất hiện liên tục đến khán giả thì họ sẽ không nhớ đến. Tôi nghĩ sau này nếu có cơ hội tôi sẽ học về đạo diễn nhưng không phải ra nghề làm đạo diễn mà để hiểu rõ công việc cũng như cách tổ chức một ê-kíp. Khi hiểu rõ, tôi có thể dễ dàng trao đổi, đưa ra các ý kiến tốt hơn cho vai diễn của mình cũng như cho phim. Tôi vẫn dồn hết tâm huyết, đam mê cho nghiệp diễn.