HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm về đất đai tại dự án Panaroma Nha Trang 1.873 tỉ đồng

Minh Chiến

(NLĐO)- Dự án Panaroma Nha Trang có tổng vốn đầu tư là 1.873 tỉ đồng, đã hoàn thành từ năm 2019.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, nêu rõ các nội dung liên quan đến dự án Panaroma Nha Trang.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm về đất đai tại dự án Panaroma Nha Trang - Ảnh 1.

Thành phố Nha Trang (cũ) nhìn từ trên cao. Ảnh: NLĐO

Theo TTCP, dự án Panaroma Nha Trang (trước đây là Dự án Trung tâm thương mại Hà Quang) do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư; địa điểm thực hiện tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, thành phố Nha Trang (cũ), tỉnh Khánh Hòa, với tổng vốn đầu tư là 1.873 tỉ đồng. Dự án hoàn thành từ năm 2019, đã đưa vào hoạt động, khai thác.

Kết luận thanh tra nêu rõ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang không thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (cũ) gửi Sở Tài chính thẩm định để báo cáo UBND tỉnh trước khi giao Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất thực hiện Dự án Panaroma Nha Trang.

UBND tỉnh cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại thời điểm cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất, dự án Panaroma Nha Trang không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang là không đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Cơ quan thanh tra cũng kết luận, UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất (trên cơ sở kết quả thẩm định giá đất của Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất theo Phương pháp so sánh trực tiếp) nhưng tài sản thẩm định giá và tài sản so sánh không tương tự mục đích sử dụng, vị trí, diện tích là không đúng quy định.

Dự án chưa thực hiện xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 (nâng tầng từ 39 tầng lên 40 tầng).

Nhà đầu tư ký hợp đồng bán 13 căn hộ thương mại và dịch vụ cho khách hàng là không phù hợp với mục tiêu của dự án được phê duyệt. Theo đó, mục tiêu dự án là xây dựng Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ du lịch, không có căn hộ thương mại và dịch vụ.

Sở Xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tham mưu, thẩm định, cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư.

Từ kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra; chỉ đạo các cơ quan, chức, đơn vị có liên quan tập trung xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.

TTCP cũng kiến nghị kiểm tra, rà soát việc thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của dự án (do thực hiện phương pháp so sánh trực tiếp không đúng quy định), đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời, xác định lại giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư khi thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

TTCP cũng kiến nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát đối với 13 căn hộ du lịch nhà đầu tư đã ký hợp đồng mua bán với khách hàng với mục đích sử dụng thương mại và dịch vụ để có biện pháp xử lý, đảm bảo phù hợp mục tiêu dự án và quyền lợi của bên thứ ba.

Tin liên quan

Thanh tra "điểm mặt" loạt doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh hóa chất ở Đà Nẵng

Thanh tra "điểm mặt" loạt doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh hóa chất ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Kết luận thanh tra xác định công tác huấn luyện an toàn hóa chất tại một số doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc

Thanh tra Đà Nẵng chuyển 2 vụ việc sang công an thụ lý điều tra

(NLĐO) - Thanh tra TP Đà Nẵng năm 2025 phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ các vi phạm tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra liên quan đến quá trình triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II (tỉnh Lạng Sơn).

bất động sản kết luận thanh tra Thanh tra Chính phủ vi phạm về đất đai Panaroma Nha Trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo