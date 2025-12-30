HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh tra Đà Nẵng chuyển 2 vụ việc sang công an thụ lý điều tra

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Thanh tra TP Đà Nẵng năm 2025 phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Ngày 30-12, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025.

Theo đó, năm 2025, toàn ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã tiến hành 151 cuộc thanh tra hành chính. Qua đó, ban hành 135 kết luận tại 299 đơn vị.

Thanh tra Đà Nẵng chuyển 2 vụ việc sang công an thụ lý điều tra - Ảnh 1.

Trong năm 2025, Thanh tra Đà Nẵng đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 51 tỉ đồng

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 51 tỉ đồng và 717 m2 đất. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 9,4 tỉ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 41 tỉ đồng và 717 m2 đất.

Đàng chú ý, qua hoạt động thanh tra, 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật bị chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất có dấu hiệu trốn thuế khi khai thác khoáng sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ liên quan dự án trang trại xanh kết hợp du lịch (xã Duy Hòa và Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ).

Trường hợp thứ hai là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật của UBND huyện Đại Lộc (cũ) cho hộ ông Nguyễn Văn Thái và bà Phạm Thị Lan (thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp).

Trong năm 2025, Thanh tra TP Đà Nẵng đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 81 tập thể và 159 cá nhân liên quan đến các sai phạm.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026 với tổng số 65 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn và loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, triển khai nhiều cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, khoáng sản, kinh doanh bất động sản; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

giải quyết khiếu nại dấu hiệu vi phạm cơ quan công an phòng chống tham nhũng
