Thanh tra Chính phủ đề xuất bộ tiêu chí tính điểm phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố.

Thanh tra Chính phủ đề xuất bộ tiêu chí để tính điểm công tác chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của các bộ, ngành, địa phương.

Theo dự thảo, việc đánh giá nhằm xem xét khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác định hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đánh giá cũng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan.

Dự thảo quy định Bộ Chỉ số gồm hai nhóm tiêu chí là nhóm tính điểm và nhóm bị trừ điểm. Nhóm tính điểm gồm 4 nhóm tiêu chí: Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Nhóm bị trừ điểm áp dụng đối với các trường hợp không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chậm nộp báo cáo tự đánh giá; hoặc để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do cơ quan khác phát hiện.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Chỉ số được chia thành: Nhóm A 20 điểm; Nhóm B 55 điểm; Nhóm C 15 điểm; Nhóm D 5 điểm và nhóm tiêu chí đặc thù 5 điểm, cùng với nhóm tiêu chí bị trừ điểm.

Trong đó, Nhóm A đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện tại các cục, vụ, đơn vị thuộc bộ; Nhóm B đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.

Nhóm C đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, phản ánh, tố cáo, báo cáo; đồng thời có tiêu chí riêng phù hợp đặc thù từng bộ, ngành. Nhóm D đánh giá kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, xử lý hình sự và thu hồi tài sản tham nhũng.

Đối với các tỉnh, thành phố, cơ cấu điểm gồm: Nhóm A 20 điểm; Nhóm B 55 điểm; Nhóm C 15 điểm; Nhóm D 10 điểm và nhóm tiêu chí bị trừ điểm.

Các tiêu chí đánh giá tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của sở, ngành, xã, phường, đặc khu; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa; kết quả phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Dự thảo cũng quy định thêm nhóm tiêu chí đặc thù đối với bộ, cơ quan ngang bộ, gồm việc ban hành văn bản phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quy định kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực quản lý có nguy cơ phát sinh tham nhũng.

Về phương pháp tính điểm, Bộ Chỉ số được đánh giá theo thang điểm 100. Đối với tiêu chí định lượng, điểm được tính theo tỉ lệ giữa kết quả thực hiện và yêu cầu cần đạt. Đối với tiêu chí định tính, trường hợp thực hiện đầy đủ được tính tối đa điểm; thực hiện một phần được tính theo tỉ lệ hoàn thành; không thực hiện sẽ không được tính điểm.

Tổng điểm đánh giá được xác định bằng tổng điểm các nhóm tiêu chí tính điểm sau khi trừ điểm của nhóm tiêu chí bị trừ.

Theo dự thảo, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm phối hợp rà soát, tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thông tư. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện.