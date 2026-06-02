Giáo dục

Thanh tra đột xuất, lộ sai phạm tài chính tại một trường THCS ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Thanh tra tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều sai phạm tài chính tại Trường THCS Nguyễn An Ninh, kiến nghị thu hồi hơn 271,8 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Trường THCS Nguyễn An Ninh (xã Phước Lý), chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách giai đoạn 2022-2024 và kiến nghị thu hồi tổng số tiền hơn 271,8 triệu đồng.

Thanh tra đột xuất, lộ sai phạm tài chính tại một trường THCS ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố kết luận thanh tra tại Trường THCS Nguyễn An Ninh. Ảnh: Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Theo Kết luận Thanh tra số 1458/KL-TTr ngày 12-5-2026, Trường THCS Nguyễn An Ninh cơ bản thực hiện các quy định về chứng từ kế toán, mua sắm tài sản, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, nghĩa vụ thuế và được quyết toán theo quy định. Nhà trường cũng thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho viên chức, người lao động vào cuối năm.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định nhiều tồn tại trong quá trình quản lý tài chính. Cụ thể, trong các năm 2022-2024, trường không lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và 2023 được xây dựng trên cơ sở một số văn bản đã hết hiệu lực, đồng thời xác định chưa đúng tiêu chuẩn tài sản cố định.

Đáng chú ý, năm 2023, trường thanh toán tiền lương cho giáo viên thỉnh giảng vượt đơn giá và vượt số tiết dạy thực tế với số tiền 19,4 triệu đồng. Ngoài ra, việc ký hợp đồng thỉnh giảng cũng chưa bảo đảm đầy đủ các thủ tục theo quy định như không công khai kế hoạch thỉnh giảng đầu năm học, không có văn bản xin chủ trương, hợp đồng thiếu thông tin và không lập biên bản thanh lý.

Năm 2024, trường chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động nhưng hạch toán vào khoản chi hoạt động thường xuyên không đúng quy định. Nhà trường cũng đề nghị ngân sách nhà nước cấp kinh phí tăng lương cơ sở vượt thực tế hơn 50,9 triệu đồng.

Thanh tra còn xác định trường không thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương giáo viên thỉnh giảng với số tiền khoảng 35,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức vận động giáo viên đóng góp tổng cộng 98,7 triệu đồng không đúng quy định. Trong số này, trường đã hoàn trả 40 triệu đồng cho giáo viên tham gia chương trình tham quan hè.

Một nội dung khác được cơ quan thanh tra chỉ ra là việc cho thuê mặt bằng căn tin và nhà xe, thu hơn 188,5 triệu đồng khi chưa có quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan Quyết định 25/2025 của Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho biết nội dung tranh chấp đã được TAND Khu vực 7 thụ lý giải quyết theo thủ tục tố tụng. Do vụ việc đang trong quá trình xét xử phúc thẩm nên cơ quan thanh tra không xem xét, kết luận đối với nội dung này.

Từ các sai phạm được phát hiện, Thanh tra tỉnh Tây Ninh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu chấn chỉnh việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết tại các trường công lập trên địa bàn.

UBND xã Phước Lý được đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, vi phạm được nêu trong kết luận.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh yêu cầu Trường THCS Nguyễn An Ninh nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 188,5 triệu đồng thu từ việc cho thuê mặt bằng căn tin, nhà xe trái quy định; đồng thời thu hồi các khoản chi sai, thanh toán vượt và khoản thuế chưa khấu trừ với tổng số tiền hơn 83,2 triệu đồng. 

Tổng số tiền phải thu hồi là hơn 271,8 triệu đồng. Theo kết luận thanh tra, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền vi phạm để nộp vào tài khoản tạm giữ theo quyết định xử lý của thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, hiệu trưởng nhà trường còn phải hoàn trả số tiền 58,7 triệu đồng cho các giáo viên đã bị vận động đóng góp không đúng quy định và thực hiện điều chỉnh, giảm hoặc hủy dự toán đối với khoản kinh phí ngân sách được cấp thừa hơn 50,9 triệu đồng.

