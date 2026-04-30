TP Cần Thơ và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Sau đây là danh sách các trường được giao chỉ tiêu nhiều nhất, ít nhất và chỉ tiêu của các trường chuyên, trường thực hành sư phạm.

TP Cần Thơ: Theo quyết định của UBND thành phố, các trường lấy chỉ tiêu vào lớp 10 nhiều nhất bao gồm: THPT Vĩnh Thạnh (450 chỉ tiêu), THPT Cái Tắc (450 chỉ tiêu), kế đến là THPT Thuận Hòa (420 chỉ tiêu)… Trường lấy chỉ tiêu thấp nhất là THCS và THPT Hưng Lợi (160 chỉ tiêu).

Học sinh Cần Thơ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 vào tháng 6-2025. Ảnh: CA LINH

Riêng tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng tuyển sinh 13 lớp chuyên, mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu không vượt 455 học sinh.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh 10 lớp; tổng chỉ tiêu không vượt 350 học sinh. Trường THPT Chuyên Vị Thanh tuyển sinh 9 lớp; mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu không vượt 315 học sinh.

Trường THPT Thực hành Sư phạm lấy 216 chỉ tiêu cho 6 lớp,

Vĩnh Long: Các trường lấy chỉ tiêu vào lớp 10 nhiều nhất gồm: THPT Tiểu Cần (818 chỉ tiêu), THPT Nguyễn Đáng (680), THPT Lưu Văn Liệt (660), HPT Vĩnh Long (640)…

Trường THPT Tiểu Cần được giao chỉ tiêu lớp 10 nhiều nhất ở tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Internet

Trường lấy chỉ tiêu ít nhất là THCS-THPT Dân Thành (126), kế đến là THPT Bùi Hữu Nghĩa (166), THPT Cầu Ngang B (168).

Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 315 chỉ tiêu cho 11 lớp.

Cà Mau: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn là hơn 25.000 học sinh. Trong đó, Trường THPT Cà Mau có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất là 1.188 học sinh; Trường THPT Võ Văn Kiệt là 945 học sinh; THPT Cái Nước là 900 học sinh. Trường Phổ thông Hermann Gmeiner có chỉ tiêu tuyển sinh ít nhất với 90 học sinh.

Trường THPT Cà Mau được giao chỉ tiêu lớp 10 nhiều nhất tỉnh Cà Mau. Ảnh: Internet

Chỉ tiêu tuyển sinh không quá 350 học sinh tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển và 315 học sinh tại Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

Đồng Tháp: Các trường được giao chỉ tiêu 18 lớp gồm: Trường THPT Đốc Binh Kiều – Cai Lậy; Trường THPT Sa Đéc; Trường THPT Châu Thành 1.

Trường THPT Sa Đéc là một trong những trường được giao chỉ tiêu lớp 10 nhiều nhất tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Internet

Các trường được giao chỉ tiêu 17 lớp gồm: Trường THPT Thanh Bình 1; Trường THPT Châu Thành 2; Trường THPT Phạm Thành Trung; Trường THPT Cái Bè; Trường THPT Tân Hiệp; Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu; Trường THPT Trần Hưng Đạo; Trường THPT Chợ Gạo; Trường THPT Vĩnh Bình và Trường THPT Trương Định.

Các trường được giao chỉ tiêu ít nhất gồm: Trường Tiểu học, THCS và THPT Tương Lai (2 lớp); Trường THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp (4 lớp).

Các trường chuyên như Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường THPT Chuyên Tiền Giang tiếp tục tuyển sinh các lớp chuyên với quy mô 35 học sinh mỗi lớp.

Tây Ninh: Tổng số chỉ tiêu vào lớp 10 là 31.050 học sinh, gồm 710 lớp. Trong đó, trường được giao chỉ tiêu lớp 10 nhiều nhất ở tỉnh và khu vực ĐBSCL là Trường THPT Hậu Nghĩa (1.025 học sinh), kế đến là Trường THPT Hoàng Văn Thụ (810), thứ 3 là Trường THPT Rạch Kiến (774).

Trường THPT Hậu Nghĩa là trường được giao chỉ tiêu lớp 10 nhiều nhất tỉnh Tây Ninh và khu vực ĐBSCL. Ảnh: Hoàng Triều

Các trường được giao chỉ tiêu thấp nhất, gồm: Trường THCS và THPT Mỹ Bình (120); Trường THCS và THPT Khánh Hưng (200); Trường THCS và THPT Hưng Điền B (200); Trường THCS và THPT Bình Phong Thạnh (200).

Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu và Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha được giao chỉ tiêu mỗi trường 360 học sinh.

An Giang: Trường được giao chỉ tiêu nhiều nhất là Trường THPT An Phú (675), kế đến là Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (630), thứ ba là Trường THPT Châu Thành và Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn cùng có chỉ tiêu là 620 học sinh.

Trường THPT An Phú là trường được giao chỉ tiêu lớp 10 nhiều nhất tỉnh An Giang. Ảnh: Internet

Trường được giao chỉ tiêu ít nhất là Trường THCS và THPT Kiên Hải (45), kế đến là Trường PTNC Ischool Rạch Giá (60), thứ bà là Trường THCS và THPT Lại Sơn (80). Riêng Trường Phổ thông Thực hành sư phạm (225).

Các trường THPT chuyên là Huỳnh Mẫn Đạt, Thoại Ngọc Hầu và Thủ Khoa Nghĩa mỗi trường được giao chỉ tiêu 420 học sinh.