Ngày 5-11, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xác nhận UBND tỉnh đã giao cho đơn vị thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Việc chưa thanh quyết toán 9 gói thầu gây khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh



Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn phản hồi báo chí về các phản ánh liên quan dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, phản ánh của báo chí về việc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng đến nay chưa hoàn thành công tác quyết toán là chính xác. Các vấn đề này đã tồn đọng, kéo dài qua nhiều thời kỳ.

UBND tỉnh Đắk Lắk nhận định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm quyết toán là do một số hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan chưa đầy đủ, bị thất lạc; có vướng mắc, chưa thống nhất trong việc xác định khối lượng phát sinh giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ rõ có những tồn tại trong công tác quản lý, bàn giao hồ sơ của Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư là Sở Y tế.

Để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác quyết toán ở dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện việc thanh tra dự án nói trên.

Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khởi công năm 2010, khánh thành năm 2019, có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Đến nay, còn 9/19 gói thầu đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Do đó, sau 6 năm hoạt động, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức; bệnh viện phải sử dụng giấy phép hoạt động tạm thời và phải gia hạn nhiều lần.

Điều này khiến bệnh viện gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh.