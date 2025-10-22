HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải tháo gỡ camera trong phòng khám?

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác định từ mâu thuẫn nội bộ đã dẫn đến việc gắn camera trong một số phòng khám

Ngày 22-10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xác nhận đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Anh P. - Trưởng khoa Răng hàm mặt - tháo gỡ những camera gắn tại khoa không đúng quy định.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tháo gỡ camera phòng khám Vì mâu thuẫn nội bộ - Ảnh 1.

Từ mâu thuẫn nội bộ dẫn đến việc gắn camera trong một số phòng khám ở Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo phản ánh của ông N.H.L. (ngụ xã Quảng Tiến, tỉnh Đắk Lắk), vừa qua, ông đến Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và rất bất ngờ khi thấy camera trong phòng khám chiếu thẳng vào mặt bệnh nhân.

"Tôi cảm thấy không thoải mái khi camera chiếu vào người bệnh như vậy. Cá nhân tôi không muốn bị lộ lọt hình ảnh khi khám bệnh nên từng có ý kiến với bác sĩ đang thăm khám. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ nói khoa lắp camera mà không trả lời gì thêm" - ông L. cho hay.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thịnh, sau khi nắm bắt thông tin về việc tự gắn camera tại Khoa Răng hàm mặt, ông đã tổ chức cuộc họp và yêu cầu báo cáo chi tiết.

Tại đây, bà P. thừa nhận việc lắp đặt camera đã đưa ra trong cuộc họp khoa và hầu hết đều đồng ý. Bà P. cho rằng đã báo cáo "bằng miệng" với ông Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, và được đồng ý.

Theo ông Thịnh, việc báo cáo "bằng miệng" không đảm bảo tính pháp lý, không đúng quy định. Do đó, ông chỉ đạo phải tháo ngay các camera để làm lại quy trình từ đầu. 

Ông Thịnh cũng yêu cầu khoa này phải có văn bản xin chủ trương, trình bày rõ mục đích gắn camera và ai chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin, hình ảnh bệnh nhân,  để xem xét.

"Tôi đã tìm hiểu và xác định có xích mích từ nội bộ dẫn đến việc gắn camera này. Một số người trong khoa không đồng thuận với nhau, soi mói nhau và tôi sẽ chấn chỉnh nghiêm việc không đoàn kết nội bộ ấy" - ông Thịnh khẳng định.

Theo tìm hiểu, Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã lắp đặt camera giám sát từ 2 tháng qua ở một vài vị trí trong khoa và trong phòng khám bệnh riêng của bác sĩ.

Tin liên quan

Vụ máy hỏng vẫn kê khai bệnh nhân tán sỏi: Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Vụ máy hỏng vẫn kê khai bệnh nhân tán sỏi: Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

(NLĐO) - Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố do liên quan vụ máy hỏng nhưng 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi.

Vụ máy hỏng vẫn kê 255 ca tán sỏi: Bệnh nhân kể lại quá trình chữa bệnh

Siêu bão số 9 Ragasa dự báo đổ bộ vào đâu?; Đôi nam nữ dàn cảnh mua hàng rồi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật… là những tin tức đáng chú ý

Rùng mình lời kể của bệnh nhân vụ máy hỏng nhưng vẫn được kê... tán sỏi

(NLĐO) – Các bệnh nhân được chỉ định tán sỏi nhưng sau khi xuất viện vẫn mang trong mình sự đau đớn, sỏi vẫn còn nguyên, có người nhiễm trùng, tiểu ra máu đông

bảo mật thông tin camera giám sát bệnh nhân Răng Hàm Mặt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo