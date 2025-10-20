HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh tra TP HCM kiến nghị làm rõ việc thực hiện dự án của Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Việc hợp tác kinh doanh, xác định giá trị góp vốn, thoái vốn góp của Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp tại Công ty CP Nguyên Hồng cần được kiểm tra

Thanh tra TP HCM vừa công bố kết luận thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, trong đó có dự án Chung cư Nguyên Hồng (sau đây gọi tắt là dự án).

Từ văn phòng, cửa hàng đến dự án chung cư cao tầng

Theo đó, dự án thực hiện trên khu đất có diện tích 3.409 m² tại số 18 đường Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp (nay là phường Hạnh Thông, TP HCM) do Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Hồng (trước đây là Công ty Cổ phần (CP) Nguyên Hồng) làm chủ đầu tư.

Khu đất thực hiện dự án có nguồn gốc do Nhà nước quản lý. Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp (là doanh nghiệp có 49,2% vốn góp của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV) được UBND TP HCM cho thuê đất để sử dụng làm văn phòng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm với phương thức trả tiền thuê đất hàng năm; đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2003.

Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng làm việc của đơn vị tại khu đất trên. Năm 2006, UBND TP HCM chấp thuận cho phép công ty này chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Thanh tra TP HCM kiến nghị làm rõ việc làm ăn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Gò Vấp - Ảnh 1.

Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp hợp tác góp vốn với Công ty CP Quốc tế C&T thành lập pháp nhân mới là Công ty CP Nguyên Hồng

Năm 2008, UBND TP HCM ban hành quyết định về duyệt giá trị sử dụng đất tại mặt bằng số 18 đường Nguyên Hồng theo giá thị trường với tổng số tiền 47.626.058.347 đồng. 

Cũng trong năm 2008, Sở Tài chính có văn bản xác nhận Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với mặt bằng số 18 đường Nguyên Hồng. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp, mục đích sử dụng đất khu dân cư đô thị, thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.

Sau khi được UBND TP HCM chấp thuận chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất, được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp hợp tác góp vốn với Công ty CP Quốc tế C&T thành lập pháp nhân mới là Công ty CP Nguyên Hồng (nay là Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Hồng) để thực hiện dự án.

Tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, Công ty CP Nguyên Hồng có tổng vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng (hiện vật là 52.000.000.000 đồng, hiện kim là 48.000.000.000 đồng). Trong đó, Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp góp 52% vốn, các cổ đông khác là 48%.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 (ngày 16-11-2007) thể hiện vốn góp của Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp là 10%, các cổ đông còn lại là 90%. 

Không có năng lực tài chính để thực hiện dự án

Năm 2009, Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp và Công ty CP Nguyên Hồng ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại số 18 đường Nguyên Hồng để thực hiện dự án. Theo đó, giá trị tài sản góp vốn là 47.626.058.347 đồng (bằng số tiền chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp cho nhà nước theo giá thị trường).

Theo Thanh tra TP HCM, qua rà soát Hợp đồng hợp tác kinh doanh cho thấy Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp không có năng lực tài chính để thực hiện dự án, toàn bộ số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất được các cổ đông ứng trước nên sau khi thành lập pháp nhân mới, Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp đã chuyển nhượng lại cổ phần tương ứng số tiền mà các cổ đông ứng trước để thực hiện nghĩa vụ tài chính, chỉ còn giữ lại 10% cổ phần (tương ứng 10.000.000.000 đồng) là giá trị thương quyền do các bên định giá và được nhận 5.000.000.000 đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Đến năm 2016, Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp chuyển nhượng 10% vốn góp còn lại tại Công ty CP Nguyên Hồng, không còn quyền kinh doanh đối với Dự án. 

Theo Thanh tra TP HCM, do thời gian thanh tra có hạn và mục tiêu của đoàn thanh tra là giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án nên cần giao Sở Tài chính phối hợp cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, làm rõ việc hợp tác kinh doanh thực hiện dự án, việc xác định giá trị góp vốn, thoái vốn tại Công ty CP Nguyên Hồng; trường hợp phát hiện có gây thất thoát, thiệt hại đối với phần vốn góp Nhà nước thì đề xuất xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

"Việc hợp tác kinh doanh, xác định giá trị góp vốn, thoái vốn góp của Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp tại Công ty CP Nguyên Hồng cũng cần được kiểm tra, làm rõ" - Thanh tra TP HCM nêu trong kết luận. 

Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (là đơn vị đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp) và cơ quan có liên quan kiểm tra, làm rõ việc hợp tác kinh doanh thực hiện dự án, việc xác định giá trị góp vốn, thoái vốn của Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp tại Công ty CP Nguyên Hồng; trường hợp phát hiện có gây thất thoát, thiệt hại đối với phần vốn góp Nhà nước thì đề xuất xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

