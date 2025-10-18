HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Các doanh nghiệp, ngân hàng lên tiếng về kết luận của Thanh tra Chính phủ

Sơn Nhung - Thái Phương

(NLĐO) – Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra đối với 67 tập đoàn và ngân hàng, một số đơn vị đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi

Ngày 17-10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ hoạt động này tại 67 tổ chức phát hành trong giai đoạn 2015 – 2023. Báo cáo cho thấy có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, bao gồm các ngân hàng thương mại (MBBank, ACB, VPBank, VIB) cùng nhóm các công ty thuộc Tập đoàn Masan, Tập đoàn T&T và Tập đoàn Novaland.

Doanh nghiệp , ngân hàng phản hồi kết luận Thanh tra Chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra đối với 67 tập đoàn và ngân hàng

Trong số này, trường hợp của Novaland thu hút đặc biệt nhiều sự chú ý khi doanh nghiệp từng là một trong những nhà phát hành trái phiếu lớn nhất thị trường. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, các gói trái phiếu do Novaland và các công ty con phát hành trong giai đoạn 1-1-2015 đến 30-6-2023, các tổ chức phát hành thuộc nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con, thanh tra xác định đã phát hành thành công 131 mã trái phiếu doanh nghiệp. Các mã có kỳ hạn 1-5 năm, với tổng giá trị là 67.100 tỉ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Đến thời điểm 30-6-2023, tại 18 tổ chức phát hành còn 59 mã trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành với tổng giá trị 34.835 tỉ đồng. Trong đó có 2 tổ chức phát hành nợ quá hạn với cả gốc và lãi trái phiếu, 4 tổ chức nợ quá hạn lãi. Tổng số tiền nợ gốc, lãi quá hạn là 5.528 tỉ đồng.

Phản hồi về kết luận thanh tra, tập đoàn Novaland cho biết sau quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ trong hai năm 2024 – 2025, phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán. Tính đến ngày 30-9-2025, dư nợ trái phiếu riêng lẻ của Novaland còn 19.559 tỉ đồng, tức doanh nghiệp đã thanh toán được 15.319 tỉ đồng, tương đương gần 44% tổng dư nợ ban đầu.

Novaland cho biết doanh nghiệp đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm xử lý phần nợ trái phiếu còn tồn đọng, trong đó ưu tiên bảo đảm quyền lợi cho các trái chủ. "Chúng tôi đã tìm ra các giải pháp phù hợp, chứng minh năng lực và quyết tâm khắc phục để không gây thiệt hại cho nhà đầu tư và xã hội" - đại diện Novaland khẳng định.

Với 24 gói trái phiếu mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển thông tin sang cơ quan công an, phía Novaland cho biết đã thanh toán và tất toán 15 gói, với tổng giá trị 7.000 tỉ đồng, chiếm 57,7% tổng dư nợ ban đầu. Ngoài ra, Novaland đã cơ cấu lại hoặc gia hạn 1 gói trái phiếu trị giá 250 tỉ đồng, duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói còn lại và chỉ còn 1 gói trái phiếu quá hạn với dư nợ 833 tỉ đồng, đang tiếp tục được xử lý theo hướng thỏa thuận với các trái chủ.

Về những thiếu sót trong công bố thông tin, Novaland lý giải việc chậm trễ chủ yếu do "các yếu tố khách quan và bất khả kháng", đặc biệt là thời kỳ giãn cách xã hội kéo dài vì đại dịch COVID-19 khiến việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin bị gián đoạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định đã nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, công bố lại đầy đủ và minh bạch theo đúng quy định.

Đối với việc quản lý nguồn tiền từ phát hành trái phiếu, Novaland cho biết đã sử dụng đúng mục đích và phương án phát hành được phê duyệt, đồng thời chuyển giao vốn cho đúng đối tượng nhận góp vốn theo kế hoạch.

Doanh nghiệp này cũng đã gửi văn bản giải trình chính thức đến Thanh tra Chính phủ, nhằm cập nhật thông tin về dư nợ và phương án thanh toán cụ thể cho các gói trái phiếu còn lại, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, ghi nhận nỗ lực khắc phục nghĩa vụ tài chính trong suốt thời gian qua. "Novaland cam kết chủ động hợp tác minh bạch với các cơ quan quản lý, sớm làm rõ những điểm chưa sáng tỏ trong kết luận thanh tra, và nhanh chóng hoàn tất các nghĩa vụ còn lại để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư" - đại diện công ty nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhóm công ty thuộc Tập đoàn Masan (Masan Group) cũng được nêu tên trong kết luận. Masan Group khẳng định toàn bộ các khoản trái phiếu do công ty và các đơn vị thành viên phát hành đều đã được thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi, đúng hạn hoặc trước hạn. "Chúng tôi không có bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán, tất cả trái phiếu đã được tất toán và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà đầu tư" – phía Masan Group nhấn mạnh.

Doanh nghiệp này cũng khẳng định không bị xử phạt vi phạm hành chính do hết thời hiệu, đồng thời các nội dung liên quan đến mục đích sử dụng vốn đã được giải trình có cơ sở pháp lý rõ ràng và tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng lên tiếng phản hồi liên quan đến hai lô trái phiếu do ngân hàng phát hành vào các năm 2018 và 2019. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hai lô trái phiếu này có mục đích sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, song tại một số thời điểm kiểm tra, báo cáo có sự chênh lệch về thời gian và bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn. ACB cho biết đã hoàn tất rà soát, điều chỉnh và gửi báo cáo khắc phục lên cơ quan chức năng vào ngày 24-9-2025, theo đúng yêu cầu. "ACB luôn tuân thủ các chuẩn mực quản trị và minh bạch tài chính, đồng thời duy trì sự ổn định để phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách bền vững" - đại diện ngân hàng nêu rõ.

Theo Thanh tra Chính phủ, kết luận thanh tra này là bước quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp – lĩnh vực từng tăng trưởng quá nhanh giai đoạn 2019 – 2021, dẫn đến nhiều rủi ro và vụ việc vi phạm gây ảnh hưởng lớn đến thị trường vốn. Việc công bố kết luận thanh tra đối với 67 doanh nghiệp, trong đó có những tập đoàn và ngân hàng lớn, cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc minh bạch hóa thị trường và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.


Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về phát hành trái phiếu của nhiều ngân hàng, công ty

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về phát hành trái phiếu của nhiều ngân hàng, công ty

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đã phát hiện loạt vi phạm về phát hành trái phiếu của 5 ngân hàng, 37 công ty cổ phần, 25 công ty TNHH

Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm duy trì ở mức thấp góp phần giữ mặt bằng lãi vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bùng nổ.

Các “ông lớn” vừa phát hành hàng trăm ngàn tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp

(NLĐO) – Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn đạt kỷ lục trong tháng 6, dẫn đầu là nhóm ngân hàng.

trái phiếu doanh nghiệp Novaland kết luận thanh tra Thanh tra Chính phủ phát hành trái phiếu Masan ACB
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo