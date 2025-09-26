Thành ủy TP HCM vừa bổ nhiệm 6 Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 26-9, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Tại lễ trao quyết định, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn làm Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; giao Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến khi có nhân sự giữ chức Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng 6 Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM bổ nhiệm; Ảnh: LÊ VĨNH

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM cũng công bố 5 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh, bà Bùi Thị Hồng Sương, ông Phạm Văn Trường, ông Trương Đức Nghĩa (nguyên Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu) và ông Lê Minh Tùng (nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương) làm Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Như vậy, hiện nay Báo Sài Gòn Giải Phóng có 6 Phó Tổng Biên tập, trong đó ông Nguyễn Khắc Văn được giao Quyền Tổng Biên tập.