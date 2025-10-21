Thành ủy TP HCM vừa có kết luận quan trọng, mang tin vui đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa có thông báo kết luận về đề xuất nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 14, quận 10, TP HCM (cũ) tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất chủ trương nâng mức hỗ trợ lên 100 triệu đồng/căn; đối với khu vực có nền đất yếu, mức hỗ trợ là 120 triệu đồng/căn; riêng tại Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 150 triệu đồng/căn.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM giao Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP HCM lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai thực hiện đúng mục đích, đối tượng và đảm bảo thủ tục theo quy chế hoạt động của Ban Vận động, Hội đồng Quản lý các quỹ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM quản lý.