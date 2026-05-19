Thành ủy TPHCM biểu dương 358 điển hình học Bác

Sáng 19-5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của TPHCM kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Thành ủy TPHCM biểu dương các điển hình học Bác

Dự lễ tuyên dương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Lĩnh vực nào cũng có điển hình học Bác

Phát biểu tại lễ biểu dương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi lễ biểu dương

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng rằng 358 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương sẽ không ngừng học tập, làm theo gương Bác, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, văn minh, nghĩa tình; tạo nên hình ảnh đẹp của công dân thành phố mang tên Bác.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết hôm nay, Thành ủy TPHCM đặc biệt ghi nhận, biểu dương, tôn vinh 181 tập thể, 177 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

"Đây là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng "hơi thở" của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc làm theo Bác trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị nơi học tập, sinh hoạt, công tác và góp phần vào sự phát triển của thành phố" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức biểu dương, chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học Bác

Ở từng lĩnh vực đều có những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Đơn cử như tập thể cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Quới, xã Bình Chánh… đã học Bác ở tinh thần tận tụy trong phục vụ nhân dân, triển khai hiệu quả các mô hình giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu việc đi lại của người dân.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học Bác

Trong lĩnh vực y tế, nhiều cán bộ y tế tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân. Bên cạnh đó là các tấm gương giàu lòng nhân ái với những nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn, thắm đượm nghĩa tình của những công dân thành phố mang tên Bác.

Hay những cán bộ khu phố, ấp luôn tận tụy đến từng hộ gia đình, khu nhà trọ để nắm bắt khó khăn, vận động hỗ trợ, giúp dân, xây dựng các khu phố, ấp văn minh, xanh, sạch, đẹp…

Tạo đột phá "Học Bác - Làm theo Bác - Nêu gương"

Để "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TPHCM, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng cá nhân có thành tích xuất sắc trong học Bác

Trọng tâm là các mục tiêu của năm 2026, các nghị quyết mới, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Đồng thời thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học Bác

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo đột phá trên 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, cụ thể hóa Quy định 144/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý của tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học Bác

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học Bác

Kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm việc phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành hành động "tự giác, tự soi, tự sửa", thành "nếp quen" trong mỗi người, mỗi tổ chức, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp".

"TPHCM sẽ có nhiều hơn nữa những bông hoa đẹp, cả thành phố là một "vườn hoa đẹp" làm theo Bác, chung tay xây dựng thành phố năng động, văn minh, nghĩa tình, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng.