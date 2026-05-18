Thời sự Chính trị

TPHCM trao Huy hiệu 80 năm, 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên

PHAN ANH- HUỲNH NHƯ

(NLĐO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, ngụ phường Cầu Ông Lãnh

Chiều 18-5, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu (Lê Thị Bình), nguyên Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1, đợt ngày 19-5-2026.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu. Ảnh: PHAN ANH

Tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã dành thời gian trò chuyện cùng đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu và các thành viên trong gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu. Ảnh: PHAN ANH

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chúc đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu sống vui, sống khỏe cùng con cháu; mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, phường Cầu Ông Lãnh và gia đình chúc mừng đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: PHAN ANH

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình - con dâu của đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đặc biệt là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã dành thời gian đến dự, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và ân cần thăm hỏi sức khỏe của bà Lê Thị Vĩnh Cửu cùng gia đình.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân chia sẻ đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với gia đình khi đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý ghi nhận chặng đường cống hiến, sự kiên trung, son sắt với Đảng và cách mạng. Những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên to lớn đối với gia đình.

Cùng ngày, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thơ, phường Hiệp Bình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thơ. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu sinh năm 1928. Vào Đảng tháng 11-1947, chính thức tháng 11-1948. Bà tham gia cách mạng từ rất sớm, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong phong trào phụ nữ, Mặt trận Việt Minh.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, bà từng là Tổ trưởng, Hội trưởng Phụ nữ Cứu quốc hộ 2; Thư ký Mặt trận Việt Minh; Bí thư chi bộ 2 phụ trách Phụ nữ Cứu Quốc hộ 2 và Mặt trận Việt Minh; giữ nhiều vị trí tại Quận ủy quận 4, Ban Phụ vận Đô thị Sài Gòn - Gia Định, Ban Phụ vận đô thị thuộc Đặc khu ủy Sài Gòn.

Bà nhiều lần bị địch bắt, giam giữ tại các nhà giam Chí Hòa, Thủ Đức, Tân Hiệp, Đề lao Gia Định và Côn Đảo nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, tiếp tục hoạt động cách mạng sau khi được trả tự do.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục tham gia công tác tại quận 2, quận 1 và sau đó là Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1. Từ năm 1982 đến nay, bà nghỉ hưu, tiếp tục sinh hoạt Đảng tại địa phương, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên.

Với gần trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, trải qua hai cuộc kháng chiến, nhiều lần bị tù đày nhưng vẫn một lòng son sắt với Đảng, việc đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận cao quý đối với chặng đường cống hiến bền bỉ, kiên trung và đầy tự hào của người nữ đảng viên cách mạng.


Ngày 18-5, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đến thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thăng Phúc và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thị Thường. Hai đảng viên lão thành hiện sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 12, thuộc Đảng bộ phường Chợ Lớn.

Cùng dự có bà Thái Thị Bích Liên - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các lãnh đạo địa phương.

Ông Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện cùng đảng viên lão thành Trần Thăng Phúc và gia đình

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đảng viên và gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp bền bỉ của vợ chồng đảng viên Trần Thăng Phúc qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Vợ chồng đảng viên Trần Thăng Phúc và Hoàng Thị Thường không giấu được niềm xúc động trong ngày nhận Huy hiệu Đảng

Ông khẳng định các đảng viên cao niên là những tấm gương sáng về bản lĩnh, phẩm chất và tinh thần kiên trung của người cộng sản, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Trần Thăng Phúc và Hoàng Thị Thường

Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đảng viên Trần Thăng Phúc xúc động gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố và địa phương đã quan tâm, trực tiếp đến thăm và trao tặng phần thưởng cao quý. Ông cho biết đây là niềm vinh dự lớn lao sau hơn 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và hơn 45 năm tham gia hoạt động cách mạng, quân ngũ.

Ông Trần Thăng Phúc xúc động phát biểu tại buổi lễ nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ông cho hay, từ năm 1943 đã tham gia hoạt động trong Mặt trận Việt Minh, góp sức trong phong trào đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sau đó, tiếp tục tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia sau ngày đất nước thống nhất, góp phần bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Lãnh đạo TPHCM và địa phương chúc mừng gia đình các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng

Đảng viên Trần Thăng Phúc cũng chia sẻ, người bạn đời của mình là Trung tá, bác sĩ Hoàng Thị Thường - người tham gia cách mạng từ năm 1950. Trong những năm tháng chiến tranh, bà từng tham gia nhiều chiến dịch lớn như Chiến dịch Biên giới, Chiến dịch Tây Bắc; trực tiếp làm công tác quân y, chăm sóc thương binh, bệnh binh tại nhiều chiến trường ác liệt. Sau ngày đất nước hòa bình, bà tiếp tục phục vụ trong quân đội cho đến khi nghỉ hưu, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trải qua nhiều giai đoạn gian khó của đất nước, gia đình luôn giữ vững niềm tin son sắt vào Đảng, vào con đường cách mạng mà dân tộc đã lựa chọn.

Lãnh đạo phường An Đông trao hoa, quà và chúc mừng các đảng viên

Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TPHCM cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, gia đình đảng viên Trần Thăng Phúc cũng đóng góp 6 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần cùng thành phố chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ lực lượng nơi tuyến đầu.

Lãnh đạo thành phố và địa phương cùng chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng và gia đình

Đảng viên Trần Thăng Phúc trước khi nghỉ hưu từng là Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Kỹ thuật - Vinhempich, trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng. Trong suốt quá trình công tác trong quân đội, ông có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, xây dựng lực lượng và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Với những cống hiến nổi bật, ông nhiều lần được Đảng, Nhà nước và quân đội trao tặng các huân chương, huy chương, huy hiệu cao quý, ghi nhận thành tích trong lao động, chiến đấu cũng như sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên

