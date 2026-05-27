Thành ủy TPHCM ra chỉ thị mới về công tác giảm nghèo

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 12/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Chỉ thị nêu rõ giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bảo đảm người nghèo tiếp cận đầy đủ chính sách

Thực hiện Chỉ thị 05/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 cùng các văn bản liên quan, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc quan điểm giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho người nghèo trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Bảo đảm người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách và dịch vụ xã hội cơ bản; phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật, giới thiệu việc làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, thực hiện sai đối tượng, bỏ sót đối tượng; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị.

Đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo

Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố tập trung chỉ đạo rà soát, tham mưu ban hành chuẩn nghèo đa chiều và Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2026 - 2030; bảo đảm mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Rà soát, cập nhật, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng đối tượng, không bỏ sót hộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo; chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Đảng ủy Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố lãnh đạo HĐND thành phố nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách về giảm nghèo bền vững theo thẩm quyền; tăng cường giám sát về giảm nghèo, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động để thực hiện mạnh mẽ phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách giảm nghèo.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham mưu đưa kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo gắn với trách nhiệm người đứng đầu vào nội dung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm theo quy định.

Giai đoạn 2021 - 2025, các khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính đều đạt kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo. Đến nay, toàn TPHCM còn 16.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 0,44% tổng số hộ dân...





