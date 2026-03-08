Thành ủy TPHCM yêu cầu công khai cá nhân, tổ chức vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị, những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TPHCM đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Không "phó mặc", "khoán trắng" cho lực lượng công an

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân xác định phòng ngừa cháy, nổ là trách nhiệm của chính mình và phải thực hiện thường xuyên, bền bỉ, quyết liệt.



Công an lắp chuông báo cháy tại nhà dân tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy

Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một cách đồng bộ, hiệu quả và có sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, loại trừ quan điểm, tư tưởng "phó mặc", "khoán trắng" cho lực lượng công an.

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, cơ sở phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

Kiên quyết không nghiệm thu công trình không đảm bảo phòng cháy chữa cháy

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM triển khai quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Phường Xuân Hòa diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ảnh: PHAN ANH

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khắc phục tình trạng đối phó, hình thức trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tất cả hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Công khai cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cộng đồng dân cư trên phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết không nghiệm thu, đưa vào sử dụng các công trình, cơ sở, trang thiết bị không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng...

"5 phút vàng" Đảng ủy Công an TPHCM được giao lãnh đạo Công an TPHCM khôi phục, mở rộng mạng lưới bố trí lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa bàn trọng điểm, bảo đảm thời gian từ khi nhận tin báo cháy, tai nạn, sự cố, lực lượng này có thể có mặt sẵn sàng xử lý trong thời gian "5 phút vàng". Mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành việc hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.



