Thảo Cầm Viên rộn ràng lễ hội tháng 4-2026

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa công bố chuỗi hoạt động tháng 4-2026 với nhiều chương trình trải nghiệm, giáo dục và giải trí dành cho du khách, hướng đến kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu thiên nhiên và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình mừng đầy tháng bé Cacao và sinh nhật các cá thể Bánh mì, Vú sữa đã diễn ra ngày 12-4 vừa qua. Đây là dịp để du khách gặp gỡ những "thành viên nhí" mới của Thảo Cầm Viên, tìm hiểu quá trình chăm sóc thú non và tiếp cận gần hơn với công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Ngày 19-4, nhân Ngày Trái Đất, đơn vị tổ chức ngày hội tái chế với chủ đề "Chung tay bảo vệ hệ sinh thái Trái Đất". Tại không gian vườn sách, khách tham quan có thể tô màu, thiết kế sản phẩm từ vật liệu tái sử dụng, tham quan các mô hình tái chế sáng tạo. Cùng ngày, chương trình sinh nhật bé Gạo sẽ lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường, giúp trẻ em và gia đình hiểu hơn về mối liên kết giữa con người với thiên nhiên.

Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề "Bách Việt Thăng Hoa", diễn ra từ ngày 22 đến 27-4, từ 7 giờ 30 đến 21 giờ mỗi ngày. Sự kiện tổ chức nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tái hiện nhiều giá trị truyền thống trong không gian hiện đại giữa trung tâm TPHCM.

Lễ hội gồm ba nhóm hoạt động chính: biểu diễn nghệ thuật dân gian và sáng tạo, không gian trải nghiệm tương tác và khu ẩm thực giới thiệu tinh hoa ba miền. Thông điệp xuyên suốt là đưa di sản văn hóa tiếp tục sống động trong đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, sân khấu nghệ thuật cuối tuần tiếp tục phục vụ với các tiết mục âm nhạc, xiếc, ảo thuật vào sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30-4, 1-5, các suất diễn được tăng cường thêm khung giờ buổi chiều.

Thảo Cầm Viên cũng duy trì nhiều hoạt động trải nghiệm với động vật như xem biểu diễn tập tính của voi, hà mã, công, hổ; cho ăn cá sấu, hươu cao cổ, gấu mèo, tê giác; giao lưu với các loài linh trưởng. Hoạt động "kéo co với hổ" tiếp tục diễn ra vào các ngày chủ nhật trong tháng 4 và ngày 3-5 dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên môn.

Ngoài ra, chương trình "Nhân viên vườn thú kể chuyện" giúp du khách hiểu hơn về đời sống động vật và công việc bảo tồn. Show diễu hành ZooBiz với sự xuất hiện của nhiều loài vật thân thiện như vẹt, dê, cừu, ngỗng, mèo, ngựa lùn cũng là điểm nhấn dành cho trẻ em và các gia đình.