Tháo dỡ một trạm thu phí BOT ở Bình Dương

(NLĐO) - Lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM (PC08) kêu gọi đội ngũ tài xế lái xe chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, tránh tình trạng tụ tập, dừng phương tiện cản trở gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khi qua trạm thu phí Xa lộ Hà Nội.