Kinh tế

Tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển

Yến Anh, ảnh: Nhân Dân

(NLĐO)- Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 là nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

- Ảnh 1.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, điều hành Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn tới đã được Đảng ta khẳng định là kinh tế tư nhân - động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, để cùng kinh tế nhà nước tạo sự đột phá trong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tham gia xâu chuỗi giá trị toàn cầu để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định thực tiễn cho thấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân có tác động bổ trợ lẫn nhau.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn đã đầu tư nhiều tỉ USD vào nghiên cứu, triển khai công nghệ mới, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng trong chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi năng lượng, tạo ra hàng triệu việc làm.

- Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo

Quốc hội khóa XV đã chủ động, khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết đó của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể. Nhiều luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, an ninh mạng… đã được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới, cập nhật được hầu hết các xu hướng công nghệ, là nền tảng pháp luật đầy đủ, đồng bộ, minh bạch để các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư, phát triển.

Trong phiên tham luận, đại diện các bộ, ngành, tập đoàn và doanh nghiệp tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế để khơi thông đầu tư của doanh nghiệp vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ hội và động lực phát triển mới cho doanh nghiệp viễn thông ngoài khu vực nhà nước từ thực hiện Nghị quyết số 57 và Nghị quyết 68 qua thực tiễn Vietnamobile; doanh nghiệp tư nhân - chủ thể trung tâm chuyển hóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành tăng trưởng; xây dựng mô hình nghiên cứu ứng dụng gắn với doanh nghiệp tại Việt Nam, sự khởi đầu tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc; một số kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ vào ngành tài chính và các đề xuất phát triển doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam.

- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Phiên thảo luận mở có sự tham gia của đại diện các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, ngân hàng, tập đoàn và doanh nghiệp. Các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề cốt lõi trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; vai trò của hệ thống nghiên cứu công lập trong việc chuyển hóa nghiên cứu cơ bản thành công nghệ ứng dụng, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; thực trạng năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và các rào cản thể chế cần tháo gỡ…

Kết luận hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải ghi nhận các ý kiến đóng góp và cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan hoạch định chính sách để nghiên cứu kỹ lưỡng các đề xuất, làm cơ sở tham mưu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, cũng như kiến nghị các giải pháp phù hợp tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Ảnh 4.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh kết quả hội thảo tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng: Trong giai đoạn phát triển mới, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng, đồng thời là chủ thể trung tâm trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW không phải là hai tiến trình song song, tách rời, mà là một chiến lược thống nhất, có mối quan hệ tương hỗ, bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Theo đó, khu vực kinh tế tư nhân chỉ có thể phát triển lớn mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước cũng như toàn cầu khi được đặt trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vững chắc.

Ngược lại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi được đầu tư, tiếp nhận và thương mại hóa thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế, trong đó khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò quan trọng.

    Thông báo