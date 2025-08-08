Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 7-8 đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025 trực tuyến với các tỉnh, thành phố.

Tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 10%

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu các con số nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng qua.

Theo đó, xuất siêu ước đạt 10,2 tỉ USD; thu ngân sách đạt 80,2% dự toán - tăng 27,8%; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 24,1 tỉ USD - tăng 27,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ... Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nhận định tích cực, nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2025.

Thông tin thêm về tình hình tín dụng 7 tháng năm 2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024, cao hơn mức tăng 6% của cùng kỳ năm trước. Nêu rõ tín dụng vào bất động sản và chứng khoán tăng nhanh hơn mức trung bình, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng điều này phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Thống đốc NHNN khẳng định luôn giám sát chặt các chỉ số an toàn, tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn hiện dưới 30%. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu cân đối vốn theo kỳ hạn để bảo đảm an toàn hệ thống.

Dù có nhiều kết quả khả quan, nền kinh tế vẫn đối mặt không ít thách thức. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, hiện còn nhiều khó khăn để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng, kinh tế vĩ mô chịu áp lực lớn trong điều hành tỉ giá và lãi suất, một số nhiệm vụ triển khai chậm gây áp lực cho giai đoạn cuối năm...

"Tín dụng tăng trưởng hỗ trợ cho nền kinh tế song cần bảo đảm dòng vốn vào đúng lĩnh vực là động lực tăng trưởng. Ngoài ra, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật còn vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển" - Bộ trưởng Bộ Tài chính lưu ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025. Ảnh: NHẬT BẮC

Ứng phó linh hoạt với chính sách thuế của Mỹ

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, tạo động lực và niềm tin để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Thủ tướng nhấn mạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân là ưu tiên hàng đầu. Các cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên rà soát, hỗ trợ kịp thời những người thiếu ăn, thiếu mặc. MTTQ và các đoàn thể phải giám sát, bảo đảm bình đẳng, công bằng, tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Nêu các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh trước hết cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực.

Về kinh tế, Thủ tướng lưu ý bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Trong đó, chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp diễn biến tình hình.

Thủ tướng yêu cầu NHNN khẩn trương trình phương án sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng. Bộ Tài chính chú trọng chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm nay tăng 25% so với dự toán; tiếp tục tiết kiệm chi, tập trung ngân sách cho an ninh quốc gia, các công trình trọng điểm và an sinh xã hội - nhất là giáo dục, y tế.

Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế của Mỹ. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất - kinh doanh, hàng hóa thiết yếu.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực mới. Bên cạnh đó, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đưa 1 triệu tỉ đồng vào nền kinh tế, bảo đảm đạt 100% kế hoạch. Song song đó là rà soát, có công cụ để kiểm tra, đánh giá, thấy rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết thuộc "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026, Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ trường, lớp bảo đảm khang trang, xanh, sạch, đẹp. Về các nhiệm vụ an sinh xã hội khác, Thủ tướng lưu ý tăng cường cán bộ y tế và cơ sở vật chất cho y tế ở cơ sở; rà soát, chuẩn bị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục "cuộc chiến" ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, nhất là liên quan thuốc và thực phẩm.

Khó xây dựng mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều cùng ngày, liên quan mức giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay trong quá trình xây dựng dự thảo thay thế Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhiều phương án khác nhau được đưa ra, trong đó có cách tính theo khu vực, vùng miền.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, có hạn chế và khó khăn nếu áp dụng phương án giảm trừ gia cảnh chia theo vùng bởi ngay trong một tỉnh - thành, mỗi khu vực lại có mức chi phí sinh hoạt khác nhau. Vì vậy, tại dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án tính giảm trừ gia cảnh, căn cứ theo CPI như hiện hành hoặc căn cứ tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người. Theo đó, mức giảm trừ cho người nộp thuế dự kiến tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Liên quan tài sản mã hóa, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế và đang xây dựng dự thảo nghị định về thí điểm giao dịch tài sản mã hóa. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh dự thảo, trình Chính phủ ký ban hành, có thể trong tháng 8-2025.

Về xây dựng sàn giao dịch tiền số, Bộ Tài chính cho rằng trước hết phải làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của tổ chức có đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ này. Trên cơ sở đó, sẽ công khai, minh bạch các điều kiện để xem xét và lựa chọn sàn giao dịch được cấp phép.

Khánh thành khoảng 200 công trình lớn Về chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trên phạm vi cả nước - dự kiến khoảng 200 công trình. Ngoài ra, tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 34 tỉnh, thành phố mừng Quốc khánh, cũng như các hoạt động văn hóa khác nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực, truyền cảm hứng trong toàn xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - khẳng định Bộ Công an sẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất trong các sự kiện kỷ niệm sắp tới. Bộ Công an bảo đảm sự thuận lợi, thân thiện của các hoạt động vì đây cũng là cơ hội đón khách quốc tế và người dân trong nước đến tham dự. "Đến nay, lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện, hoạt động trọng tâm của tháng 8" - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.



