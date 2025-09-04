HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tháo gỡ vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM

M.Chiến

Sau gần 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP HCM đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí và dư luận về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TP HCM.

Trước đó, báo chí phản ánh sau gần 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP HCM đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. 

Một trong những khó khăn nổi bật là việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới. 

Thực tế này kéo theo các tình trạng như quá tải công việc, khó bảo đảm chất lượng và tiến độ; thiếu hụt nguồn lực dự phòng khi công chức nghỉ phép, ốm đau hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng. Số lượng nhân sự lãnh đạo mỏng làm hạn chế công tác quản lý, điều hành và tham mưu.

Bên cạnh đó, sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động, các Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc cấp huyện cũ ngừng hoạt động; đồng thời tổ chức Thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng cũng tiến hành sắp xếp lại, dẫn đến tình trạng các phường, xã và đặc khu hiện nay không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất của Chính phủ về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ cho biết từ ngày 1-7 đến 19-8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TP HCM là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645.500 hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15.000 hồ sơ.

