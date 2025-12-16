HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

T.Thảo

Khu vực Bình Dương hiện có 7 dự án vốn lớn (trên 50 tỉ đồng) và kế hoạch vốn bố trí cho công tác bồi thường năm 2025 là gần 19.000 tỉ đồng.

Sau sáp nhập, UBND TP HCM đã tổ chức hơn 10 cuộc họp liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ và ban hành các thông báo kết luận, giải quyết, chỉ đạo tháo gỡ đối với khoảng 60 vấn đề đang là khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, trong năm 2025, toàn khu vực tỉnh Bình Dương cũ được giao thực hiện 86 dự án, với tổng vốn bố trí từ ngân sách là trên 25.000 tỉ đồng, tính đến ngày 1-12-2025 đã giải ngân đạt khoảng 50% tổng vốn giao. 

Đáng chú ý, khu vực Bình Dương hiện có 7 dự án vốn lớn (trên 50 tỉ đồng) và kế hoạch vốn bố trí cho công tác bồi thường năm 2025 là gần 19.000 tỉ đồng. Lũy kế đến nay đã giải ngân gần 5.400 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 28,6%). 

Có thể kể đến một số dự án lớn như đường Vành đai 4 TP HCM đoạn Thủ Biên - Đất Cuốc, vốn đầu tư công năm 2025 được giao trên 7.300 tỉ đồng, đã giải ngân hơn 2.700 tỉ đồng; dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn cầu Thợ Ụt - sông Đồng Nai) được giao 1.245 tỉ đồng năm 2025, đến nay đã giải ngân được gần 900 tỉ đồng, dự kiến hết tháng 12 sẽ giải ngân 100%, đây cũng là một trong những dự án giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025 tốt nhất của TP HCM.

