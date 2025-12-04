TPHCM chuẩn bị thu phí hạ tầng cảng biển tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM chuẩn bị thu phí hạ tầng cảng biển tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngọc Quý

( NLĐO) - TPHCM đề xuất nghị quyết mới về thu phí cảng biển, mở rộng áp dụng sang Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

TPHCM đang hoàn thiện đề án mở rộng thu phí hạ tầng cảng biển sang Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu, đồng thời chuẩn bị ban hành nghị quyết mới để siết chặt quản lý và tháo gỡ các bất cập phát sinh sau hơn 3 năm triển khai.

TPHCM chuẩn bị thu phí hạ tầng cảng biển tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

TPHCM từ khi bắt đầu thu phí hạ tầng cảng biển đã đạt gần 8.000 tỉ đồng

Theo báo cáo gửi HĐND TP của UBND TPHCM, từ khi bắt đầu thu phí ngày 1-4-2022 đến nay, nguồn thu hạ tầng cảng biển đã đạt gần 8.000 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, sau khi trừ chi phí tổ chức thu, được nộp ngân sách và ưu tiên đầu tư cho các dự án giao thông kết nối cảng biển. Hiện Sở Xây dựng đã đề xuất 27 công trình cần bố trí vốn, trong đó 17 dự án đã có kế hoạch vốn, gồm cả hai dự án mới là nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1.

Song song đó, Sở Xây dựng kiến nghị được trích lại 1,5% tổng thu để phục vụ công tác thu phí. Cơ quan này cũng đã hoàn tất đề án triển khai thu phí cho Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu, đang lấy ý kiến trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét.

Trong quá trình vận hành, TP gặp nhiều vướng mắc: thiếu chế tài với doanh nghiệp chậm nộp phí, hạ tầng lưu trữ dữ liệu chưa đáp ứng, hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ hải quan đôi lúc bị gián đoạn, và đặc biệt là tình trạng một số doanh nghiệp chuyển hướng hàng hóa sang tỉnh khác để né phí. Việc cưỡng chế với hàng hóa luân chuyển qua cảng cũng chưa có cơ sở thực hiện.

Để khắc phục, UBND TP đề xuất xây dựng nghị quyết mới thay thế toàn bộ các nghị quyết hiện hành, qua đó quy định lại mức thu, phạm vi áp dụng sau khi sáp nhập địa giới, xác định rõ tỉ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ hơn với hải quan và doanh nghiệp khai thác cảng; đồng thời rà soát, cập nhật quy trình thu phí và quy chế phối hợp.

Số liệu thống kê cho thấy 70% lượng phí thu được đến từ cụm cảng Cát Lái, tiếp theo là Trường Thọ (10,5%) và các cụm cảng sông ở Sài Gòn, Nhà Bè. Từ thực tế này, Sở Xây dựng kiến nghị ưu tiên vốn cho những dự án cấp bách ở phía Đông thành phố như Vành đai 2, đường Nguyễn Duy Trinh, các nút giao Mỹ Thủy và An Phú, nhằm cải thiện hạ tầng và củng cố niềm tin doanh nghiệp về hiệu quả sử dụng phí.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển

(NLĐO) - Trong chuyến khảo sát, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh Cái Mép - Thị Vải hội đủ tiềm năng thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu của Việt Nam và khu vực

Phường Tân Phước - nơi sở hữu nhiều cảng biển nhất TP HCM

(NLĐO)- Phường Tân Phước (TP HCM) là địa phương có cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ…

Tổng Bí thư tìm hiểu mô hình phát triển hạ tầng cảng biển Singapore

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tới đây sẽ cử học viên Việt Nam sang học tập công nghệ vận hành và quản lý cảng biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Xây dựng dự án giao thông thu phí hạ tầng cảng biển Bình Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo