Thời sự

Tháp Chăm cổ ngập úng, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phê bình đơn vị quản lý

Q.Nhật; ảnh: Ngọc Minh

(NLĐO - Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã phê bình đơn vị quản lý, chính quyền xã vì chậm xử lý khi di tích Tháp Chăm Phú Diên bị ngập úng dài ngày.

Ngày 7-11, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã trực tiếp kiểm tra tình trạng di tích Tháp Chăm Phú Diên hay còn gọi là tháp Mỹ Khánh (xã Phú Vinh) bị ngập úng nhiều ngày trong nước do mưa lớn và chỉ đạo công tác khắc phục.

Tháp Chăm cổ ngập úng, Phó Chủ tịch Huế gay gắt nhắc trách nhiệm - Ảnh 1.

Ông Hoàng Hải Minh (hàng trước, thứ 4 từ trái qua) gay gắt phê bình đơn vị quản lý và chính quyền xã.

Tại thời điểm kiểm tra, Tháp Chăm Phú Diên sau nhiều ngày bị ngâm lâu, hiện vẫn còn bị ngập úng khá sâu. Chứng kiến hình ảnh này, ông Hoàng Hải Minh đã phê bình đơn vị quản lý là Bảo tàng Lịch sử TP Huế và chính quyền xã Phú Vinh trong việc chậm báo cáo, chậm triển khai phương án xử lý, để di tích bị ngập nước kéo dài nhiều ngày.

Tháp Chăm cổ ngập úng, Phó Chủ tịch Huế gay gắt nhắc trách nhiệm - Ảnh 2.

Tháp Chăm Phú Diên vẫn ngập sâu trong nước.

Ông Minh đã chỉ đạo huy động thêm máy bơm để hút nước. Đối với đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phải túc trực, giám sát thường xuyên, đảm bảo trong ngày hôm nay phải hút hết nước và báo cáo kết quả về UBND TP Huế.

Tháp Chăm cổ ngập úng, Phó Chủ tịch Huế gay gắt nhắc trách nhiệm - Ảnh 3.

Ngôi tháp này nằm sâu so với bề mặt trái đất, không có hệ thống tiêu úng.

Về lâu dài, ông Minh đề nghị đơn vị quản lý cần có nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ di tích hiệu quả hơn, nhất là giải pháp thoát và chống ngập nước nhằm bảo đảm an toàn cho di tích và khu vực xung quanh.

Tháp Chăm cổ ngập úng, Phó Chủ tịch Huế gay gắt nhắc trách nhiệm - Ảnh 4.

Ông Hoàng Hải Minh đã phê bình đơn vị quản lý, chính quyền địa phương đã chậm báo cáo, chậm tiêu úng.

Tháp Chăm Phú Diên có niên đại thế kỷ thứ VIII, được xem là một trong những tháp Chăm cổ nhất Việt Nam. Được phát hiện vào năm 2001 bởi công nhân khai thác titan tại khu vực này. Tháp cổ độc đáo này khi ấy nằm vùi sâu trong lòng cát 5-7 m, thấp hơn mực nước biển 3-4 m và chỉ cách mép nước biển 120 m.

Tháp có hình chữ nhật với kích thước chiều dài 8,22 m, rộng 7,12 m; cửa chính hướng đông, có kỹ thuật xây dựng đặc biệt và bệ thờ bên trong. Di tích này được công nhận là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia năm 2001. Di tích này đã được trùng tu, đặt trong ngôi nhà kính. Tuy nhiên, tháp vẫn nằm sâu dưới hố cát, thấp hơn mặt đất, không có hệ thống mương tiêu úng.

Ngày 14-3-2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục "Tháp Phú Diên – tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam". Đến ngày 30-5-2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) tiếp tục ghi nhận kỷ lục "Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới".

di tích tháp Chăm tháp cổ
