CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát

Trần Thường

(NLĐO) – Vừa hết thời gian bảo hành, gạch trùng tu tại di tích tháp Chăm Khương Mỹ (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng mủn nát.

Theo tìm hiểu, dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Bắc và tháp Giữa cụm tháp Chăm Khương Mỹ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện từ tháng 10-2019, có tổng kinh phí 12,6 tỉ đồng, do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện.

CLIP: Gạch trùng tu tại tháp Bắc Khương Mỹ bị mủn nát sau hơn 2 năm trùng tu

Tháng 12-2022, dự án hoàn thành, bàn giao. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm dự án kết thúc, nhiều mảng tường mới trùng tu xuất hiện tình trạng gạch mủn nát nghiêm trọng.

Tháp Chăm Khương Mỹ bị mủn nát: Đã hết hạn bảo hành

Theo ghi nhận, tại nhiều vị trí của tháp Bắc xuất hiện tình trạng gạch trùng tu bị mủn nát. Rõ nhất là hai mảng tường mới trùng tu phía trước lối vào lòng tháp Bắc, nhiều viên gạch bị mủn bột, bong tróc nham nhở. Chỉ cần tác động nhẹ, từng mảng "da" gạch lập tức rơi xuống vỡ vụn, đưa tay bóp nhẹ bột gạch bị vỡ nát.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 1.

Nhiều vị trí gạch bị mủn nát, bong tróc nham nhở

Theo chủ đầu tư, dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Bắc và tháp Giữa sử dụng gạch phục chế được sản xuất tại tỉnh Bình Định (cũ).

Vào giữa năm 2023, sau nửa tháng hoàn thành dự án, gạch trùng tu tại tháp Chăm Khương Mỹ đã xuất hiện tình trạng muối hóa, bám đầy rêu.

Lý giải nguyên nhân muối phủ trên bề mặt gạch tháp, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng cho hay tháp Khương Mỹ cách biển khoảng 7 km theo đường chim bay, trải qua hơn 1.000 năm muối tích tụ trong thân tháp. Trước khi trùng tu, bề mặt tháp đã có muối.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 2.

Các viên gạch trùng tu bị mủn nát

Kết quả khảo sát cho thấy tháp đang trữ lượng muối Na2SO4 và NaCl rất lớn. Hai loại muối này cộng với tác động của nhiệt độ, độ ẩm và môi trường không khí biển đã ăn mòn gạch, gây mủn và tích tụ muối.

Đáng chú ý, Viện Khoa học công nghệ xây dựng không chỉ đóng vai trò đơn vị trực tiếp thi công mà còn là cơ quan nghiên cứu nguyên nhân gạch bị mủn nát.

Trả lời báo chí, đại diện đơn vị này cho biết tình trạng gạch trùng tu bị mủn nát đã được đơn vị và các cơ quan liên quan dự báo từ trước, do đó việc gạch mủn nát sau 2 năm không có gì bất ngờ. Đến thời điểm này, đơn vị không có trách nhiệm khắc phục vì đã hết thời gian bảo hành.

Thời gian qua, dư luận bày tỏ bức xúc khi dự án trùng tu với kinh phí tiền tỉ này bộc lộ nhiều hạn chế đã được các nhà nghiên cứu chỉ ra, như làm biến dạng di tích khi lấp hốc tường nội điện tháp Giữa; khai quật trái phép; thất lạc hiện vật khảo cổ…, và thời điểm này gạch trong tình trạng mủn nát. Dư luận cho rằng cần làm rõ trách nhiệm và năng lực chuyên môn của các đơn vị liên quan.

Đặc biệt, sắp tới, hàng loạt di tích Chăm ở Đà Nẵng như Phật viện Đồng Dương, tháp Bằng An, tháp Chiên Đàn… sẽ được triển khai bảo tồn, nên việc lựa chọn đơn vị độc lập nghiên cứu, kiểm tra đánh giá chất lượng công trình một cách khoa học là rất cần thiết.

Được biết, ngoài 2 tháp Bắc và tháp Giữa đã được trùng tu, hiện tại tháp Nam Khương Mỹ cũng đang trong quá trình tu bổ.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận:

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 4.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 5.

Nhiều viên gạch mới trùng tu bị bong tróc

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 6.

Gạch mủn nát

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 7.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 8.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 9.

Đưa tay tác động nhẹ có thể ra từng mảng "da" gạch

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 10.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 11.

Tình trạng mủn gạch xuất hiện tại nhiều vị trí ở khu tháp Bắc

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 12.

Khu tháp Bắc và tháp Giữa thuộc di tích Khương Mỹ được trùng tu với kinh phí 12,6 tỉ đồng, hoàn thành cuối năm 2022

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 13.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 14.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát - Ảnh 15.

Hiện tháp Nam di tích Khương Mỹ cũng đang được trùng tu, với kinh phí hàng tỉ đồng

Tin liên quan

CLIP: Người dân Đà Nẵng nhận quà 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh 2-9

CLIP: Người dân Đà Nẵng nhận quà 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Ngày 31-8, nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai chi trả quà 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh

Người dân Đà Nẵng sẽ nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9 trong 2 ngày

(NLĐO) - TP Đà Nẵng phân bổ hơn 312 tỉ đồng đến các các xã, phường, đặc khu để thực hiện chi tặng quà dịp Quốc khánh 2-9 cho người dân trong ngày 31-8 và 1-9

Chuyện thật như đùa "nải chuối bằng vàng" của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Dựng ra câu chuyện mua được nải chuối bằng vàng, 2 người phụ nữ ở TP Đà Nẵng lừa một phụ nữ và người khác, chiếm đoạt 870 triệu đồng.

tháp Khương Mỹ Đà Nẵng Quảng Nam trùng tu di sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo