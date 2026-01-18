HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thắp sáng tương lai cho người khiếm thị

Thùy Liên

Chủ động dấn thân, trực tiếp xây dựng mô hình, nuôi dưỡng cộng đồng và từng bước mở rộng cơ hội phát triển cho người khiếm thị

Đó là cách mà những người sáng lập ra VIC (Vì người khiếm thị) bền bỉ thực hiện suốt thời gian qua. 

Thắp sáng tương lai cho người khiếm thị tại Việt Nam với VIC - Ảnh 1.

Các tiết mục trong chương trình “Hòa âm ánh sáng - Light from Light” đều có sự lay động và kết nối trái tim .Ảnh: VÂN NHI

Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém. Hơn 30% trong số đó không đủ tài chính để điều trị tìm lại ánh sáng. Hành trình khẳng định giá trị cá nhân, tìm kiếm cơ hội học tập và làm việc của họ chưa bao giờ suôn sẻ. Thấu hiểu điều đó, các bạn trẻ khiếm thị Nguyễn Thành Vinh, Đồng Thị Hải Yến và Nguyễn Công Minh đã quyết tâm triển khai VIC (viết tắt của The VIP Companion) nhằm nâng bước phát triển cho những ai đồng cảnh ngộ.

Mạnh dạn mở lối

Điểm chung của Vinh, Yến và Minh là ý chí và tinh thần không ngại khó. Vinh tốt nghiệp cao học chuyên ngành về giáo dục và nhu cầu hỗ trợ đặc biệt. Chàng thạc sĩ 9X đã nhận nhiều học bổng danh giá trong suốt thời gian đi học trước khi trở thành học giả Chevening của Vương quốc Anh. Thành tích của Yến và Minh cũng rất đáng nể. Yến tốt nghiệp cử nhân xuất sắc song song ngành tâm lý học và Việt Nam học Trường ĐH Fulbright Việt Nam. Còn Minh là cử nhân ngành công tác xã hội Trường ĐH Sư phạm TP HCM. Từ thành quả ban đầu trên con đường riêng, cả ba chung tay triển khai các hoạt động sáng tạo, mới lạ và có tính thực tiễn, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người khiếm thị.

Thắp sáng tương lai cho người khiếm thị tại Việt Nam với VIC - Ảnh 2.

Khán giả ủng hộ, cổ vũ hết mình cho chuỗi hòa nhạc gây quỹ “Hòa âm ánh sáng - Light from Light” .Ảnh: VÂN NHI

Vinh cho rằng sự tự tin giữ vai trò then chốt để người yếu thế có thể nhận diện và phát huy tiềm năng của bản thân. Do vậy, VIC chọn cách tiếp cận rất đặc thù khi coi trọng việc đồng hành trực tiếp với chính người khiếm thị thông qua nâng cao nhận thức xã hội và trau dồi kỹ năng mềm. "Khi họ có đủ nội lực, kỹ năng và sự tự tin, việc được xã hội ghi nhận sẽ trở thành tiến trình tự nhiên, thay vì là đích đến duy nhất. Bên cạnh đó, nên quan tâm xây dựng tinh thần đồng đội, tương trợ lẫn nhau" - Vinh nhấn mạnh. Theo anh, điều quan trọng nhất với các dự án tạo tác động xã hội là sự tỉnh táo và khả năng lắng nghe, không chỉ với người xung quanh, mà còn lắng nghe bối cảnh và chính mình để mỗi bước đi đều thực sự có ý nghĩa bền vững.

Kết nối cộng đồng

Tại VIC, các workshop, tập huấn, hội thảo, giao lưu… được tổ chức đều đặn, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như chuỗi "Hướng dẫn kể câu chuyện hấp dẫn trong CV", giúp các thành viên biết cách làm bật điểm mạnh, hoàn thiện hồ sơ cá nhân và tự tin chinh phục các nhà tuyển dụng. Nhờ quá trình sinh hoạt và rèn luyện tại VIC, nhiều người khiếm thị đã từng bước chạm đến giấc mơ giành học bổng và những vị trí công việc mơ ước.

Gần đây nhất, chuỗi hòa nhạc gây quỹ "Hòa âm ánh sáng - Light from Light" diễn ra tại TP HCM và Đà Lạt thực sự là dấu ấn mang tính nhân văn sâu sắc của VIC và Cantus - một nhóm hợp xướng hoạt động xã hội phi lợi nhuận với sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp thông qua âm nhạc. Hàng ngàn khán giả đã đến thưởng thức 3 đêm diễn. Qua đó, góp phần vào mục tiêu dài hạn của những người thực hiện chương trình: lan tỏa âm nhạc như một nhịp cầu kết nối, mở rộng cơ hội phát triển và khẳng định năng lực cho người khiếm thị trong đời sống xã hội.

Trong không gian không còn ranh giới giữa người biểu diễn và khán giả, những người khiếm thị bước lên sân khấu không phải với vai trò "được hỗ trợ", mà như những chủ thể thật sự thăng hoa và tỏa sáng bằng chính năng lực, sự kỷ luật và khát vọng vươn lên. Nguyễn Công Minh vẫn còn dư âm cảm xúc bồi hồi xen lẫn tự hào sau những đêm diễn. Với anh, "Hòa âm ánh sáng - Light from Light" đánh dấu cột mốc quan trọng khi VIC lần đầu vượt ra khỏi khuôn khổ những workshop quy mô nhỏ, đưa tiếng nói của cộng đồng người khiếm thị đến gần hơn với công chúng sau 2 năm miệt mài vun đắp nội lực.

Buổi hòa nhạc được xây dựng xoay quanh chủ đề "ánh sáng", kết hợp giữa trình diễn âm nhạc và những câu chuyện đời sống do các nghệ sĩ, ca sĩ và khách mời chia sẻ. Khán giả xúc động hiểu hơn về hành trình của những người khiếm thị chủ động vượt qua giới hạn thị giác, từng bước khẳng định vị trí của mình trong đời sống xã hội bằng năng lực và sự đồng hành.

Đồng Thị Hải Yến đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình. Rào cản thị lực kém không hề ngăn cô thể hiện bản lĩnh vững vàng. Các thành viên nhóm hợp xướng tại VIC gặp rào cản về ngôn ngữ, đặc biệt là việc hát tiếng Anh và được VIC chủ động tháo gỡ bằng cách gửi trước bản thu âm lời và giai điệu để các thành viên tập luyện tại nhà, giảm áp lực trong những buổi tập chung đầu tiên. Đằng sau sự mượt mà trên sân khấu là quá trình chuẩn bị nghiêm túc kéo dài nhiều tháng. Các gương mặt VIC thật sự tự tin hòa giọng trong tiết mục hợp xướng cùng nhóm hợp xướng quốc tế Musica Felice (Phnom Penh), tạo nên hiệu ứng cảm xúc vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Theo anh Nguyễn Quang Duy - sáng lập nhóm Cantus, Trưởng Ban Tổ chức "Hòa âm ánh sáng - Light from Light" - nguồn quỹ gây được từ chương trình sẽ tạo nguồn lực để có thêm nhiều chuỗi hòa nhạc lan tỏa nhận thức, các hoạt động teambuilding kết nối người khiếm thị và cộng đồng sáng mắt, cùng những chương trình tập huấn kỹ năng và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh niên khiếm thị thời gian tới.

Là một khán giả có mặt từ sớm, Huỳnh Trương Minh Khang (24 tuổi; ngụ phường Tân Định, TP HCM) vô cùng bất ngờ bởi chiều sâu của chương trình và cách VIC hiện diện như một cộng đồng chuyên nghiệp, nơi nhiều người khiếm thị có nền tảng học tập tốt, thậm chí từng được đào tạo ở nước ngoài quay về đóng góp tích cực cho xã hội bằng chuyên môn của mình. Nhiều người tham dự sự kiện cũng nhận ra thách thức lớn nhất của người khiếm thị không chỉ nằm ở việc không thể nhìn thấy, mà còn ở khoảng cách giao tiếp và cơ hội hòa nhập.

"Khi cộng đồng sẵn sàng mở rộng không gian để họ được làm việc, được thể hiện và được công nhận, đó mới là lúc ánh sáng thực sự dẫn đường cho tương lai" - Khang bày tỏ. Nhiều khán giả không giấu sự trân trọng VIC khi biết cách tổ chức này được xây dựng như một hệ sinh thái dài hạn, thay vì những hoạt động mang tính thời điểm. Sự kiện cho thấy một hướng tiếp cận bền vững khi âm nhạc trở thành phương tiện kết nối lâu dài với xã hội. Đồng thời, còn mở ra cơ hội việc làm, không gian sáng tạo và phát triển đam mê cho người khiếm thị.

Sự kiện lần này cũng mở ra bước đi đầu tiên trong tầm nhìn dài hạn của VIC: trở thành cầu nối thúc đẩy hòa nhập, công bằng và đối thoại giữa người khiếm thị và cộng đồng sáng mắt. Thời gian tới, VIC và Cantus sẽ tích cực phối hợp tổ chức hoạt động teambuilding gắn kết cộng đồng khiếm thị và sáng mắt thông qua các trải nghiệm độc đáo. Nơi đó, người khiếm thị sẽ là người dẫn đường, người sáng mắt sẽ bước vào trải nghiệm không nhìn thấy tạm thời và cùng nhắm mắt để cảm nhận sự thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành. 

Tạo sinh kế bền vững

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, VIC cũng đang trực tiếp tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Công Minh và Hải Yến phát triển doanh nghiệp tạo tác động xã hội với cơ sở Spa khiếm thị MY - Massage trị liệu tại TP HCM, trong khi Nguyễn Thành Vinh duy trì hơn 5 năm dự án gỡ băng ghi âm và gõ văn bản chuyên nghiệp ScriVi, mang lại thu nhập ổn định cho người khuyết tật. Những mô hình này góp phần dịch chuyển cách xã hội nhìn nhận người khiếm thị từ đối tượng cần hỗ trợ sang những cá nhân có khả năng lao động, sáng tạo và đóng góp giá trị. Khi được tiếp cận đào tạo bài bản và làm việc trong môi trường tôn trọng sự khác biệt, người khiếm thị không chỉ nuôi sống bản thân mà còn nâng cấp mình thành phiên bản tốt hơn, có tiếng nói, có vị trí và có quyền mơ ước như bất kỳ ai. Với người khiếm thị, đó là khoảnh khắc ánh sáng được thắp lên từ bên trong, đủ ấm để xoa dịu những khoảng trống và đủ bền để nâng đỡ hành trình phía trước.


sức khỏe tâm thần chăm sóc sức khỏe hoạt động xã hội kỹ năng mềm tập huấn kỹ năng Vương Quốc Anh công tác xã hội Tâm lý học người sáng lập người khuyết tật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo