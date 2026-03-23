Thời sự

Thấy con trăn trong vườn nhà, người dân vội báo công an

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lực lượng chức năng xã Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp thả một cá thể trăn đất được người dân phát hiện tại vườn nhà trước đó

Ngày 22-3, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Như Thanh (xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa phối hợp với chính quyền và Công an xã Như Thanh bàn giao một cá thể trăn đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Vườn quốc gia Bến En thực hiện tái thả về tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn đất đi lạc vào nhà dân ở xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Theo Hạt Kiểm lâm Như Thanh, trước đó, gia đình chị Đỗ Thị Hải (ngụ thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh) phát hiện một con trăn đất nặng khoảng 11 kg xuất hiện trong khu vực vườn nhà.

Biết đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, gia đình chị Hải đã nhanh chóng báo công an và chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm.

Lực lượng kiểm lâm tái thả cá thể trăn đất về tự nhiên

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Vườn quốc gia Bến En hoàn tất các thủ tục và tổ chức tái thả con trăn về môi trường tự nhiên.

Trăn đất (tên khoa học Python molurus) là loài rắn lớn nhất tại Việt Nam, thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm). Chúng dài trung bình 4-6 m, có thể nặng hơn 100 kg, sống chủ yếu ở rừng thưa, đầm lầy, và săn mồi ban đêm. Đây là loài có lợi, không chủ động cắn người và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

