Thấy con vật bò lổm ngổm trong vườn, người dân liền gọi đường dây nóng trình báo

Tối 2-12, Trạm Kiểm lâm Lao Bảo - Hạt Kiểm lâm Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Lao Bảo tiếp nhận một con rùa núi viền quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con rùa núi viền quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp





Trước đó, lúc 7 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Đình Tuấn (ngụ thôn Trung Chín, xã Lao Bảo) phát hiện 1 con rùa đang bò trong vườn nhà.

Biết đây là loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ nên anh Tuấn đã bắt giữ và gọi điện đến đường dây nóng về bảo vệ động vật hoang dã để được hướng dẫn.

Nhận được thông tin, trong chiều cùng ngày, UBND xã Lao Bảo phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lao Bảo tiến hành lập biên bản tiếp nhận con rùa này để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Theo cơ quan kiểm lâm, đây là loài rùa núi viền (tên khoa học là Manouria impressa), nặng 3kg, thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.